Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός Super Cup μπάσκετ, το πρόστιμο που θα πληρώσουν οι πράσινοι
SPORTS
Σούπερ Καπ μπάσκετ Παναθηναϊκός Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός Super Cup μπάσκετ, το πρόστιμο που θα πληρώσουν οι πράσινοι

Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα  επιστρέψει από την Αυστραλία όπου θα βρεθεί για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ στις 25 Σεπτεμβρίου και το Super Cup αρχίζει μια ημέρα αργότερα 

Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός Super Cup μπάσκετ, το πρόστιμο που θα πληρώσουν οι πράσινοι
2 ΣΧΟΛΙΑ

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας απόφασης έλαβε τέλος καθώς στο Δ.Σ. της Stoiximan GBL έγινε και επίσημα γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα λάβει μέρος στο Super Cup της Ρόδου.

Οι «πράσινοι» θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τη μη συμμετοχή τους στο Super Cup ενώ είναι ανοικτό και το ενδεχόμενο να χάσει το δικαίωμα να πάρει μέρος στη διοργάνωση της επόμενης αγωνιστικής σεζόν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναμένεται να επιστρέψει από την Αυστραλία όπου θα βρεθεί για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ στις 25 του μήνα και ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατον να πάρει μέρος στο Super Cup (26-27/9), το οποίο θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Προμηθέα, ενώ τη θέση του «τριφυλλιού» αναμένεται να πάρει η Καρδίτσα.

Την Παρασκευή (12/9) η GBL θα ανακοινώσει και τα ζευγάρια που θα διασταυρωθούν στο Super Cup.

Πηγή: www.gazzetta.gr 


Ειδήσεις σήμερα:

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

Ιατροδικαστική Πάτρας: Νέα υπόθεση που θυμίζει Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου - Ύποπτος θάνατος βρέφους 2,5 μηνών

Σήμερα η αποκάλυψη του iPhone 17: Τα μοντέλα και η τεχνητή νοημοσύνη

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης