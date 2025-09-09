Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ
Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ
Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός, δύο μήνες μετά την ξαφνική απόλυση του από την Τότεναμ, συμφώνησε και θα είναι ο διάδοχος του Νούνο Εσπίριτο Σάντο
Ένας πρώην προπονητής της Τότεναμ έφυγε (ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο είχε μείνει για 6 αγώνες στον πάγκο των Λονδρέζων), ένας άλλος πρώην προπονητής των Σπερς έρχεται στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος παρόλο που οδήγησε την Τότεναμ στον πρώτο της τίτλο μετά από 17 ολόκληρα χρόνια (επικρατώντας 1-0 της Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League) απολύθηκε τον περασμένο Ιούνιο, εδώ και αρκετές εβδομάδες εμφανιζόταν ως υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Πορτογάλο τεχνικό και όπως αποδείχθηκε πίσω από τον καπνό υπήρχε (πολύ δυνατή) φωτιά.
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απομάκρυνσης του Εσπίριτο Σάντο, η διοίκηση της Νότιγχαμ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 60χρονο Ελληνοαυστραλό ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο αυτό το Σαββατοκύριακο στον αγώνα με την Άρσεναλ για την 4η αγωνιστική της Premier League.
Ο Ποστέκογλου νωρίς το πρωί βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Νότιγχαμ όπου είχε την πρώτη του γνωριμία με την ομάδα και λίγο αργότερα ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.
Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης Φόρεστ Βαγγέλης Μαρινάκης σημείωσε: «Φέρνουμε έναν προπονητή στον σύλλογο που έχει αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τροπαίων. Η εμπειρία του ως προπονητής ομάδων στο υψηλότερο επίπεδο, μαζί με την επιθυμία του να χτίσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Φόρεστ, τον καθιστά έναν φανταστικό άνθρωπο για να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας και να πετύχουμε με συνέπεια όλες τις φιλοδοξίες μας.
Αφού κερδίσαμε την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ και στη συνέχεια χτίσαμε με συνέπεια σεζόν με τη σεζόν για να εξασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τώρα πρέπει να κάνουμε το σωστό βήμα για να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους και να διεκδικήσουμε τρόπαια. Ο Άντζ έχει τα διαπιστευτήρια και το ιστορικό για να το κάνει αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μας συνοδεύσει στο φιλόδοξο ταξίδι μας».
Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach.— Nottingham Forest (@NFFC) September 9, 2025
Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M
