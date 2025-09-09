Σεισμός στην Εύβοια: Βίντεο από τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ στη συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς
SPORTS
Ιβάν Γιοβάνοβιτς Σεισμός Σεισμός στην Εύβοια

Σεισμός στην Εύβοια: Βίντεο από τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ στη συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς

Ο ομοσπονδιακός προπονητής και όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα Τύπου στο «Καραϊσκάκης» διατήρησαν την ψυχραιμία τους

Σεισμός στην Εύβοια: Βίντεο από τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ στη συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς
8 ΣΧΟΛΙΑ
Η Αττική ταρακουνήθηκε από τον σεισμό στην Εύβοια και η δόνηση έγινε αισθητή και στην αίθουσα Τύπου του «Γ. Καραϊσκάκης», όταν ξεκινούσε τις δηλώσεις του ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Γιοβάνοβιτς σταμάτησε τις δηλώσεις, όλοι σάστισαν, αλλά δεν υπήρξε κάποιος πανικός, ενώ οι Δανοί δημοσιογράφοι απουσίαζαν.

Δείτε τη στιγμή της δόνησης στο φαληρικό στάδιο



Ειδήσεις σήμερα:

Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά

Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»

Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης