Σεισμός στην Εύβοια: Βίντεο από τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ στη συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς

Η Αττική ταρακουνήθηκε από τον σεισμό στην Εύβοια και η δόνηση έγινε αισθητή και στην αίθουσα Τύπου του «Γ. Καραϊσκάκης», όταν ξεκινούσε τις δηλώσεις του ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδαςσταμάτησε τις δηλώσεις, όλοι σάστισαν, αλλά δεν υπήρξε κάποιος πανικός, ενώ οι Δανοί δημοσιογράφοι απουσίαζαν.