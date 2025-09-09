Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Σεισμός στην Εύβοια: Βίντεο από τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ στη συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς
Σεισμός στην Εύβοια: Βίντεο από τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ στη συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς
Ο ομοσπονδιακός προπονητής και όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα Τύπου στο «Καραϊσκάκης» διατήρησαν την ψυχραιμία τους
Η Αττική ταρακουνήθηκε από τον σεισμό στην Εύβοια και η δόνηση έγινε αισθητή και στην αίθουσα Τύπου του «Γ. Καραϊσκάκης», όταν ξεκινούσε τις δηλώσεις του ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Ο Γιοβάνοβιτς σταμάτησε τις δηλώσεις, όλοι σάστισαν, αλλά δεν υπήρξε κάποιος πανικός, ενώ οι Δανοί δημοσιογράφοι απουσίαζαν.
Δείτε τη στιγμή της δόνησης στο φαληρικό στάδιο
