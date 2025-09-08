Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ολυμπιακός: Έκλεισε τον Σίλκοτ-Ντιούμπερι για τη Β' ομάδα
Ο 20χρονος Άγγλος επιθετικός αναμένεται τη Δευτέρα το βράδυ να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να υπογράψει επίσημα με τους ερυθρόλευκους
Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Σίλκοτ-Ντούμπερι ο Ολυμπιακός!
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον 20χρονο Άγγλο επιθετικό, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας 8/9, ενώ την Τρίτη αναμένεται να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, για να ανακοινωθεί στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
Ο Σίλκοτ-Ντούμπερι θα αποκτηθεί από την Μπόρνμουθ, η οποία θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης ύψους 30%, ενώ το πλάνο για τον νεαρό επιθετικό είναι αρχικά να ενταχθεί στη Β' ομάδα του Ολυμπιακού, για να ενισχύσει τις προσπάθειές της στη φετινή Super League 2.
DEAL AGREED:— Mark McAdam (@markmcadamtv) September 8, 2025
Zain Silcott-Duberry to Olympiacos.
Flying today.
Medical tomorrow.
Bournemouth hold a 30% sell-on. #afcb
(W/@skysports_sheth)
