Ολυμπιακός: Έκλεισε τον Σίλκοτ-Ντιούμπερι για τη Β' ομάδα
SPORTS
Σίλκοτ-Ντιούμπερι Μπόρνμουθ Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Έκλεισε τον Σίλκοτ-Ντιούμπερι για τη Β' ομάδα

Ο 20χρονος Άγγλος επιθετικός αναμένεται τη Δευτέρα το βράδυ να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να υπογράψει επίσημα με τους ερυθρόλευκους

Ολυμπιακός: Έκλεισε τον Σίλκοτ-Ντιούμπερι για τη Β' ομάδα
Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Σίλκοτ-Ντούμπερι ο Ολυμπιακός!

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον 20χρονο Άγγλο επιθετικό, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας 8/9, ενώ την Τρίτη αναμένεται να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, για να ανακοινωθεί στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Ο Σίλκοτ-Ντούμπερι θα αποκτηθεί από την Μπόρνμουθ, η οποία θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης ύψους 30%, ενώ το πλάνο για τον νεαρό επιθετικό είναι αρχικά να ενταχθεί στη Β' ομάδα του Ολυμπιακού, για να ενισχύσει τις προσπάθειές της στη φετινή Super League 2.


Ειδήσεις σήμερα:

Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά

Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου γιου επιχειρηματία - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Η λίστα με τους 12.720 οικισμούς που θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης