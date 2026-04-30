Όσο είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός της NASA: Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ, εκτιμά το Πεντάγωνο

Για πρώτη φορά εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου έδωσε εκτίμηση για το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε κατάθεση στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής - Υπερασπίστηκε τη δαπάνη ο Πιτ Χέγκσεθ την ώρα που οι εσωτερικές πιέσεις για το τέλος των συγκρούσεων αυξάνονται

25 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται μέχρι στιγμής το κόστος της στρατιωτικής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Πενταγώνου, ο οποίος μίλησε την Τετάρτη ενώπιον του Κογκρέσου, παρουσιάζοντας την πρώτη επίσημη αποτίμηση των δαπανών του πολέμου στη Μέση Ανατολή.



Η εκτίμηση διατυπώθηκε σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς απομένουν έξι μήνες για τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι του Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες στη διατήρηση της πλειοψηφίας τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να συνδέσουν τον πόλεμο με την επιδείνωση του κόστους ζωής, αξιοποιώντας τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων.



Τζουλς Χερστ, ο οποίος ασκεί καθήκοντα γενικού ελεγκτή δαπανών, δήλωσε στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής ότι το μεγαλύτερο μέρος των 25 δισ. δολαρίων αφορά πυρομαχικά. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε τι ακριβώς περιλαμβάνει η εκτίμηση, ούτε εάν έχουν συνυπολογιστεί τα μελλοντικά κόστη αποκατάστασης στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή που υπέστησαν ζημιές.



Απαντώντας, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, Άνταμ Σμιθ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Χαίρομαι που απαντήσατε σε αυτή την ερώτηση, γιατί τη θέτουμε εδώ και πολύ καιρό χωρίς να λαμβάνουμε αριθμούς». Σημειώνεται ότι το ποσό των 25 δισ. δολαρίων αντιστοιχεί περίπου στο σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού της NASA.



Παρά την επίσημη εκτίμηση, παραμένει ασαφές πώς προέκυψε το συνολικό ποσό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, το κόστος των πρώτων έξι ημερών του πολέμου είχε ήδη φτάσει τα 11,3 δισ. δολάρια.



«Πόσο θα πληρώνατε για να αποφύγουμε τα πυρηνικά του Ιράν;»



Πιτ Χέγκσεθ



Ο ίδιος απέρριψε τις επικρίσεις περί αδιεξόδου, αρνούμενος να χαρακτηρίσει τον πόλεμο «βάλτο» στον οποίο έχουν πέσει οι ΗΠΑ και εξαπολύοντας επίθεση κατά των Δημοκρατικών βουλευτών, τους οποίους κατηγόρησε για «ανεύθυνη και ηττοπαθή στάση».



Εκεχειρία υπό πίεση και στρατιωτική παρουσία



Οι Ηνωμένες Πολιτείες (σε συνεργασία με το Ισραήλ) ξεκίνησαν τις επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία. Το Πεντάγωνο έχει ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, αναπτύσσοντας δεκάδες χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες και διατηρώντας τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή.



Μέχρι σήμερα, 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί.



Πίεση από τον πληθωρισμό και τις τιμές ενέργειας



Την ίδια ώρα, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου γίνονται ολοένα και πιο αισθητές. Οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν οδηγήσει



Σταανέρχεται μέχρι στιγμής το κόστος της στρατιωτικής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν , σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του, ο οποίος μίλησε την Τετάρτη ενώπιον του Κογκρέσου, παρουσιάζοντας την πρώτη επίσημη αποτίμηση των δαπανών του πολέμου στη Μέση Ανατολή.Η εκτίμηση διατυπώθηκε σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς απομένουν έξι μήνες για τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι τουαντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες στη διατήρηση της πλειοψηφίας τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να συνδέσουν τον πόλεμο με την επιδείνωση του κόστους ζωής, αξιοποιώντας τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων., ο οποίος ασκεί καθήκοντα γενικού ελεγκτή δαπανών, δήλωσε στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής ότι το μεγαλύτερο μέρος των 25 δισ. δολαρίων αφορά πυρομαχικά. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε τι ακριβώς περιλαμβάνει η εκτίμηση, ούτε εάν έχουν συνυπολογιστεί τα μελλοντικά κόστη αποκατάστασης στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή που υπέστησαν ζημιές.Απαντώντας, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή,, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Χαίρομαι που απαντήσατε σε αυτή την ερώτηση, γιατί τη θέτουμε εδώ και πολύ καιρό χωρίς να λαμβάνουμε αριθμούς».Παρά την επίσημη εκτίμηση, παραμένει ασαφές πώς προέκυψε το συνολικό ποσό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, το κόστος των πρώτων έξι ημερών του πολέμου είχε ήδη φτάσει ταΟ υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τη δαπάνη , τονίζοντας ότι ο βασικός στόχος της Ουάσινγκτον είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. «Πόσο θα πληρώνατε για να διασφαλίσετε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνική βόμβα;» διερωτήθηκε ενώπιον των νομοθετών.Ο ίδιος απέρριψε τις επικρίσεις περί αδιεξόδου, αρνούμενος να χαρακτηρίσει τον πόλεμο «βάλτο» στον οποίο έχουν πέσει οι ΗΠΑ και εξαπολύοντας επίθεση κατά των Δημοκρατικών βουλευτών, τους οποίους κατηγόρησε για «ανεύθυνη και ηττοπαθή στάση».Οι Ηνωμένες Πολιτείες (σε συνεργασία με το Ισραήλ) ξεκίνησαν τις επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία. Το Πεντάγωνο έχει ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, αναπτύσσοντας δεκάδες χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες και διατηρώντας τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή.Μέχρι σήμερα, 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί.Την ίδια ώρα, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου γίνονται ολοένα και πιο αισθητές. Οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των καυσίμων και αγροτικών προϊόντων, όπως τα λιπάσματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της American Automobile Association, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών (στα 4,18 δολάρια το γαλόνι), εντείνοντας την ανησυχία ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, που θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.



Πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ



Η εμπλοκή στον πόλεμο φαίνεται να επηρεάζει και τη δημοτικότητα του προέδρου. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, μόλις το 34% των Αμερικανών εγκρίνει τη διαχείριση της σύγκρουσης με το Ιράν, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 36% του Απριλίου και το 38% του Μαρτίου.



Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, καθώς η οικονομική πίεση στους πολίτες και το κόστος του πολέμου διαμορφώνουν το κλίμα ενόψει μιας κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.