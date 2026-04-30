Ρόδος: Βρετανίδες κατήγγειλαν βιασμό από δύο ομοεθνείς τους μετά τη γνωριμία τους σε νυχτερινό κέντρο
Συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των Αρχών για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό, καθώς δύο αδελφές βρετανικής καταγωγής, γεννηθείσες το 2007 και το 2008, κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα βιασμού από δύο ομοεθνείς τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Ρόδο.
Η υπόθεση έφτασε στο φως μέσα από την κατάθεσή τους και οδήγησε άμεσα στη σύλληψη των δύο φερόμενων ως δραστών από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές του νησιού, όπως μεταδίδει η Δημοκρατική.
Η γνωριμίαΣύμφωνα με όσα μεταδίδει η ίδια πηγή, οι δύο νεαρές βρέθηκαν τη νύχτα της 27ης Απριλίου σε νυχτερινό κατάστημα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, σημείο ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των τουριστών την περίοδο αυτή. Εκεί, όπως οι ίδιες ανέφεραν στις αρχές, ήρθαν σε επαφή με δύο άνδρες. Η συνομιλία εξελίχθηκε σε φιλική παρέα και ακολούθησε κατανάλωση αλκοόλ μέσα στο κατάστημα.
Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα πάντα με τα όσα κατήγγειλαν οι δύο αδελφές, η παρέα μετακινήθηκε σε ξενοδοχείο. Εκεί οι τέσσερις φέρεται να χωρίστηκαν και κατευθύνθηκαν σε ξεχωριστά δωμάτια, ένα για κάθε ζευγάρι. Στους χώρους αυτούς, όπως υποστηρίζουν οι δύο νεαρές, σημειώθηκαν οι επιθέσεις σε βάρος τους από τους δύο άνδρες με τους οποίους είχαν συναναστραφεί νωρίτερα στο νυχτερινό κατάστημα. Οι ίδιες απευθύνθηκαν στη συνέχεια στις αστυνομικές αρχές προκειμένου να καταγγείλουν το περιστατικό.
Με την κατάθεση των δύο αδελφών, ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, η οποία ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι αξιωματικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο φερόμενων ως δραστών, οι οποίοι σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα που τους αποδίδεται.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης συγκεντρώνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί ο φάκελος με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής αλλά και πιθανές ιατροδικαστικές εξετάσεις.
Οι δύο φερόμενοι ως δράστες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία της δικογραφίας.
