Οι ΗΠΑ εξετάζουν για πρώτη φορά την ανάπτυξη του υπερηχητικού πυραύλου «Dark Eagle» κατά του Ιράν
Το αίτημα προήλθε από την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, η οποία υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει μετακινήσει τους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων εκτός της εμβέλειας των υφιστάμενων αμερικανικών όπλων
Σχέδιο για πιθανή ανάπτυξη του υπερηχητικού πυραύλου «Dark Eagle» στη Μέση Ανατολή εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο ενδεχόμενα πλήγματα κατά στρατιωτικών υποδομών του Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και έντονης ανησυχίας για το μέλλον της εκεχειρίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε πρώτο το Bloomberg, το αίτημα για την αποστολή του συστήματος προήλθε από την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, η οποία φέρεται να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει μετακινήσει τους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων εκτός της εμβέλειας των υφιστάμενων αμερικανικών όπλων, όπως το Precision Strike Missile, που μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση άνω των 482 χιλιομέτρων.
Αν δοθεί το «πράσινο φως», η ανάπτυξη του υπερηχητικού όπλου θα αποτελέσει την πρώτη επιχειρησιακή χρήση του, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει επισήμως χαρακτηριστεί πλήρως λειτουργικό. Το συγκεκριμένο σύστημα, γνωστό ως Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) ή «Dark Eagle», διαθέτει εμβέλεια που εκτιμάται στα 2.776 χλμ και έχει σχεδιαστεί για την καταστροφή στόχων υψηλής αξίας και ισχυρά προστατευμένων εγκαταστάσεων.
Το κόστος κάθε πυραύλου υπολογίζεται περίπου στα 15 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο συνολικός αριθμός τους παραμένει περιορισμένος, καθώς εκτιμάται ότι δεν ξεπερνούν τις οκτώ μονάδες. Παράλληλα, κάθε συστοιχία εκτόξευσης του συστήματος φέρεται να κοστίζει περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η εξέλιξη αυτή προκύπτει εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ισχύει από τις αρχές Απριλίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς οι διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία παραμένουν άκαρπες.
Εχθές, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον αποκλεισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, ο οποίος διαρκεί ήδη 16 ημέρες, απορρίπτοντας πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα με παράλληλη αναβολή των συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.
«Ο αποκλεισμός είναι ιδιοφυής. Είναι απολύτως αποτελεσματικός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να παραδεχθούν την ήττα τους».
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αίτημα ανάπτυξης του συστήματος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη αντίστοιχων υπερηχητικών όπλων.
US Central Command has asked to send the Army’s long-delayed Dark Eagle hypersonic missile to the Middle East for possible use against Iran, seeking a longer-range system to hit ballistic-missile launchers deep inside the country. https://t.co/xsD93MLWUT— Bloomberg (@business) April 29, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα