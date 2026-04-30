Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Μονακό, Βαλένθια-ΠΑΟ και τα ματς σε Europa και Conference League
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζουν οι μάχες των ελληνικών ομάδων στα πλέι οφ της Euroleague.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
12:20 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Αλεξάντερ Μπλοξ Τουρνουά Μαδρίτης
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Τουρνουά Μαδρίτης
20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague Playoffs
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φλάβιο Κομπόλι – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Τουρνουά Μαδρίτης
21:00 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague Playoffs
21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα UEFA Europa League
22:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τουρνουά Μαδρίτης
