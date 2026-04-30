Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Μονακό, Βαλένθια-ΠΑΟ και τα ματς σε Europa και Conference League

Πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα σε ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζουν οι μάχες των ελληνικών ομάδων στα πλέι οφ της Euroleague.

Κρίσιμη μέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται τη Μονακό για να κάνουν το 2-0 στη σειρά των playoffs. Τζάμπολ στις 21:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports 4. Αργότερα, στις 21:45, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Nova Sports prime.

Στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας, η Φενέρμπαχτσε τίθεται αντιμέτωπη με τη Ζάλγκιρις (20:45, Nova Sports 5).

Στο ποδόσφαιρο, ξεκινούν τα ημιτελικά σε Europa League και Conference League, με το Νότιγχαμ Φόρεστ - Αστον Βίλα να ξεχωρίζει. Σέντρα στις 22:00, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 2. Αντίστοιχα, στην τρίτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση, η Ράγιο Βαγιεκάνο φιλοξενεί το Στρασβούργο την ίδια ώρα, με την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 8.


Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα:

12:20 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Αλεξάντερ Μπλοξ Τουρνουά Μαδρίτης

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Τουρνουά Μαδρίτης

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φλάβιο Κομπόλι – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Τουρνουά Μαδρίτης

21:00 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague Playoffs

21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα UEFA Europa League

22:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τουρνουά Μαδρίτης

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

