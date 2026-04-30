Η «ακτινογραφία» του γκάλοπ της Metron Analysis: Τι δείχνουν οι διαρροές, τα δεδομένα για Καρυστιανού και Τσίπρα

Η «ντόπα συσπείρωσης» του Μητσοτάκη στο υπουργικό

Πίσω από όλα αυτά όμως υπάρχει ο σταθερός παράγοντας που καθορίζει την πολιτική συμπεριφορά: η. Η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών, κάτι που —όπως υπενθυμίζουν αναλυτές— επιβεβαιώνει τον θεμελιώδη κανόνα που διατύπωσε ο James Carville, ο αρχιτέκτονας της καμπάνιας Κλίντον το 1992: it's still the economy, stupid. Μια φράση που τότε κέρδισε εκλογές στις ΗΠΑ και σήμερα περιγράφει επακριβώς το ελληνικό πολιτικό κλίμα.Σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο λειτούργησε - όπως παρατηρούν κυβερνητικές και ανεξάρτητες πηγές - ως στοχευμένη «ντόπα συσπείρωσης».Με συνδυασμό θεσμικής απόστασης και έντονης πολιτικής αιχμής, ο πρωθυπουργός απάντησε στις κατηγορίες Ανδρουλάκη, αναδεικνύοντας τη δημοσιονομική πορεία της χώρας («η Ελλάδα μπορεί να μην έχει στο τέλος της χρονιάς το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη») και καταγγέλλοντας την «απεχθή ρητορική» και τα «ακραία συνθήματα» της αντιπολίτευσης.