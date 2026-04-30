Η «ακτινογραφία» του γκάλοπ της Metron Analysis: Τι δείχνουν οι διαρροές, τα δεδομένα για Καρυστιανού και Τσίπρα
Η «ακτινογραφία» του γκάλοπ της Metron Analysis: Τι δείχνουν οι διαρροές, τα δεδομένα για Καρυστιανού και Τσίπρα
Έμπειροι αναλυτές αναλύουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης στο protothema.gr
Σε ένα πολιτικό σκηνικό που λειτουργεί με εντάσεις προεκλογικής περιόδου, με υψηλή πόλωση, βαριές καταγγελίες και κοινωνική κόπωση από την ακρίβεια, η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega καταγράφει μια εικόνα διπλής ανάγνωσης: η κυβέρνηση πιέζεται, αλλά ο κεντρικός άξονας ισχύος δεν μετακινείται. Η φθορά υπάρχει· η ανατροπή όχι. Όπως τονίζουν δημοσκόποι και πολιτικοί αναλυτές, «το πολιτικό meltdown που περίμεναν πολλοί, απλώς δεν έρχεται».
Το στοιχείο αυτό ενισχύεται και από την ίδια την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο, όπου, σχολιάζοντας εμμέσως τα νέα δεδομένα, υπογράμμισε ότι «μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας έχει double score από το δεύτερο κόμμα» και ότι το ζητούμενο είναι «να διορθωθούν λάθη, όχι να αλλάξει ο βασικός συσχετισμός». Είναι μια φράση που, όπως παρατηρούν κυβερνητικοί αξιωματούχοι «προκαταλαμβάνει την ανάγνωση της δημοσκόπησης» και προβάλλει το μήνυμα σταθερότητας πριν καν αρχίσει η ερμηνεία των αριθμών.
Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, η Metron αποτυπώνει μια εικόνα που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν «καθηλωμένη»: ο Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα με 26%, έναντι 7% του Αλέξη Τσίπρα και 6% του Νίκου Ανδρουλάκη. «Σε περιβάλλον τόσο πολωμένο, η ηγετική αξιοπιστία παίζει σημαντικότερο ρόλο από την κομματική πρόθεση ψήφου» σχολιάζει πολιτικός επιστήμονας.
Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, «η Metron αποτύπωσε περισσότερο την κορύφωση της ψηφιακής ορατότητας παρά σταθερή εκλογική δυναμική». Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσουν και την περίπτωση Τσίπρα: άνοδος στη δυνητική ψήφο (+2), αλλά πτώση στην αυθόρμητη καταλληλότητα — δείγμα ρευστότητας, όχι ρεύματος.
Η ακτινογραφία και τα κλειδιάΟι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας - 2,5 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου - συνδέονται με συγκεκριμένες υποθέσεις φθοράς, όμως, όπως σημειώνουν στο protothema.gr, έμπειροι αναλυτές, το πραγματικό κλειδί βρίσκεται αλλού: οι διαρροές δεν κατευθύνονται προς την αντιπολίτευση αλλά στη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων, που ανεβαίνουν στο 14,9%. Πρόκειται, όπως εξηγούν, για ένδειξη «παύσης στήριξης», όχι μετακινήσεων.
Το στοιχείο αυτό ενισχύεται και από την ίδια την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο, όπου, σχολιάζοντας εμμέσως τα νέα δεδομένα, υπογράμμισε ότι «μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας έχει double score από το δεύτερο κόμμα» και ότι το ζητούμενο είναι «να διορθωθούν λάθη, όχι να αλλάξει ο βασικός συσχετισμός». Είναι μια φράση που, όπως παρατηρούν κυβερνητικοί αξιωματούχοι «προκαταλαμβάνει την ανάγνωση της δημοσκόπησης» και προβάλλει το μήνυμα σταθερότητας πριν καν αρχίσει η ερμηνεία των αριθμών.
Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, η Metron αποτυπώνει μια εικόνα που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν «καθηλωμένη»: ο Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα με 26%, έναντι 7% του Αλέξη Τσίπρα και 6% του Νίκου Ανδρουλάκη. «Σε περιβάλλον τόσο πολωμένο, η ηγετική αξιοπιστία παίζει σημαντικότερο ρόλο από την κομματική πρόθεση ψήφου» σχολιάζει πολιτικός επιστήμονας.
Η στρέβλωσηΣτο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και η καταγραφή της Μαρίας Καρυστιανού. Δημοσκόποι εξηγούν ότι το 4% στην αυθόρμητη καταλληλότητα και το 10% στη δυνητική ψήφο, που όμως συνοδεύονται από πτώση 6 μονάδων σε μόλις έναν μήνα, αποτελούν «κλασική στρέβλωση μέτρησης» όταν αξιολογούνται πρόσωπα χωρίς κομματική οργάνωση και πραγματική πολιτική δομή.
Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, «η Metron αποτύπωσε περισσότερο την κορύφωση της ψηφιακής ορατότητας παρά σταθερή εκλογική δυναμική». Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσουν και την περίπτωση Τσίπρα: άνοδος στη δυνητική ψήφο (+2), αλλά πτώση στην αυθόρμητη καταλληλότητα — δείγμα ρευστότητας, όχι ρεύματος.
Πίσω από όλα αυτά όμως υπάρχει ο σταθερός παράγοντας που καθορίζει την πολιτική συμπεριφορά: η οικονομία. Η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών, κάτι που —όπως υπενθυμίζουν αναλυτές— επιβεβαιώνει τον θεμελιώδη κανόνα που διατύπωσε ο James Carville, ο αρχιτέκτονας της καμπάνιας Κλίντον το 1992: it's still the economy, stupid. Μια φράση που τότε κέρδισε εκλογές στις ΗΠΑ και σήμερα περιγράφει επακριβώς το ελληνικό πολιτικό κλίμα.
Με συνδυασμό θεσμικής απόστασης και έντονης πολιτικής αιχμής, ο πρωθυπουργός απάντησε στις κατηγορίες Ανδρουλάκη, αναδεικνύοντας τη δημοσιονομική πορεία της χώρας («η Ελλάδα μπορεί να μην έχει στο τέλος της χρονιάς το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη») και καταγγέλλοντας την «απεχθή ρητορική» και τα «ακραία συνθήματα» της αντιπολίτευσης.
Η «ντόπα συσπείρωσης» του Μητσοτάκη στο υπουργικόΣε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο λειτούργησε - όπως παρατηρούν κυβερνητικές και ανεξάρτητες πηγές - ως στοχευμένη «ντόπα συσπείρωσης».
Με συνδυασμό θεσμικής απόστασης και έντονης πολιτικής αιχμής, ο πρωθυπουργός απάντησε στις κατηγορίες Ανδρουλάκη, αναδεικνύοντας τη δημοσιονομική πορεία της χώρας («η Ελλάδα μπορεί να μην έχει στο τέλος της χρονιάς το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη») και καταγγέλλοντας την «απεχθή ρητορική» και τα «ακραία συνθήματα» της αντιπολίτευσης.
