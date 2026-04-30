Συγκλονιστικό βίντεο από Μπαγκλαντές: Βρέφος πέφτει στις ράγες και ο πατέρας του το καλύπτει καθώς περνά το τρένο
ΚΟΣΜΟΣ
Μπαγκλαντές Τρένο Βρέφος

Η σκηνή κόβει την ανάσα, καθώς διαδοχικά βαγόνια διασχίζουν το σημείο, με τους δύο να βρίσκονται εγκλωβισμένοι από κάτω

Στιγμές έντασης και αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπαγκλαντές, όταν ένα βρέφος έπεσε από την αποβάθρα την ώρα που διερχόταν τρένο, με τον πατέρα του να αντιδρά σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Σε βίντεο που κατέγραψε επιβάτης, διακρίνεται ο άνδρας να έχει πέσει πάνω από το βρέφος και να το καλύπτει με το σώμα του, παραμένοντας ακίνητος καθώς το τρένο περνά από πάνω τους.

Δείτε το βίντεο:



Η σκηνή κόβει την ανάσα, καθώς διαδοχικά βαγόνια διασχίζουν το σημείο, με τους δύο να βρίσκονται εγκλωβισμένοι από κάτω.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά οκτώ βαγόνια πέρασαν από πάνω τους, ωστόσο, παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, τόσο ο πατέρας όσο και το βρέφος βγήκαν χωρίς τραυματισμούς.
