Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Συγκλονιστικό βίντεο από Μπαγκλαντές: Βρέφος πέφτει στις ράγες και ο πατέρας του το καλύπτει καθώς περνά το τρένο
Στιγμές έντασης και αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπαγκλαντές, όταν ένα βρέφος έπεσε από την αποβάθρα την ώρα που διερχόταν τρένο, με τον πατέρα του να αντιδρά σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Σε βίντεο που κατέγραψε επιβάτης, διακρίνεται ο άνδρας να έχει πέσει πάνω από το βρέφος και να το καλύπτει με το σώμα του, παραμένοντας ακίνητος καθώς το τρένο περνά από πάνω τους.
Η σκηνή κόβει την ανάσα, καθώς διαδοχικά βαγόνια διασχίζουν το σημείο, με τους δύο να βρίσκονται εγκλωβισμένοι από κάτω.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά οκτώ βαγόνια πέρασαν από πάνω τους, ωστόσο, παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, τόσο ο πατέρας όσο και το βρέφος βγήκαν χωρίς τραυματισμούς.
Dramatic video from a railway station in Bangladesh shows a father shielding his infant underneath a moving train after the child fell off the platform.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 30, 2026
Local media reported that both escaped unharmed after eight carriages passed over them. pic.twitter.com/tctiHD04yB
