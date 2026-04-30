ΕΛΒΟ και Rheinmetall υπογράφουν Μνημόνιο Κατανόησης για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα
Την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU) ανακοίνωσαν η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. (ΕΛΒΟ) και η RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES GmbH (RMMV), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων αμυντικής παραγωγής της Ελλάδας και την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο συνεργασίας για την ενσωμάτωση υποδομών, ακόμη και προηγμένων υπερκατασκευών, όπως συστήματα αεροπορικής άμυνας, καθώς και για τη συναρμολόγηση στρατιωτικών φορτηγών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά την κοινή δέσμευση για την παροχή λύσεων υψηλής απόδοσης, έτοιμων για αποστολή, ενισχύοντας παράλληλα την αμυντική αυτονομία της Ελλάδας.
Βασικός πυλώνας της συνεργασίας είναι η περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση της γραμμής παραγωγής της ΕΛΒΟ. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και να τονώσει το ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα της περιοχής, προωθώντας τη μακροπρόθεσμη βιομηχανική ανάπτυξη και καινοτομία.
Οι εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ στη Θεσσαλονίκη αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, με μακρά ιστορία στην κατασκευή, εκσυγχρονισμό και υποστήριξη οχημάτων.
