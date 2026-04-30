Σμαραγδής: Ξέρω ποιος θα υποδυθεί τον Κολοκοτρώνη, αξίζει να γίνει ταινία ο Βαγγέλης Παπαθανασίου που τον κυνήγησε η Αριστερά

«Ο Καποδίστριας είναι στα 840.000 εισιτήρια μαζί με την Κύπρο. Τα 150.000 είναι από τις αρνητικές κριτικές» αποκάλυψε ο Γιάννης Σμαραγδής

Για τα επόμενα σχέδιά του όσον αφορά την ταινία για τον Κολοκοτρώνη που ετοιμάζει, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τα εισιτήρια του Καποδίστρια μίλησε το βράδυ της Τετάρτης ο Γιάννης Σμαραγδής.

Όπως είπε στο Action 24 «ξέρω ποιος είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον Κολοκοτρώνη, ο ίδιος δεν τον γνωρίζει. Αν δεν δεχθεί θα βρούμε άλλη λύση» για να προσθέσει ότι ο ηθοποιός αυτός «έχει ομοιότητες» με τον Γέρο του Μωριά.



Κατά τον Γιάννη Σμαραγδή «ο Έλληνας που αξίζει να γίνει ταινία είναι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Είναι ένας άνθρωπος που τον κυνήγησε η Αριστερά και τον κυνηγάει γιατί ποτέ δεν ήταν προς αυτά. Ο Παπαθανασίου είναι αυτός που κατάλαβε από πολύ νωρίς αυτό που κατάλαβαν οι άνθρωποι της ΝΑΣΑ και έκανε τη Μυθωδία. Έφτιαξε ένα έργο που εμποδίστηκε να γίνει στην Ελλάδα. Επέμεινε να γίνει αυτό, η ΝΑΣΑ και η Sony πρότειναν να γίνει στην Τουρκία».



Όσον αφορά, δε, τις αρνητικές κριτικές για τα έργα του, ο σκηνοθέτης είπε «ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν με χωνεύουν αλλά είναι θορυβώδεις. Δεν γλιτώνεις από αυτούς. Η εταιρεία διανομής που έβγαλε τον Καποδίστρια είχε υπολογίσει ως βάση 500.000 και θα πήγαινε στα 650-700.000 εισιτήρια Μαζί με την Κύπρο είναι στα 840.000 εισιτήρια. Τα 150.000 είναι από τις αρνητικές κριτικές».

«Παραδέχομαι ότι η κινηματογραφική βιομηχανία την περιμένει την νέα μου ταινία. Είμαι ο μόνος εν ζωή Έλληνας σκηνοθέτης που στο top 10 των κορυφαίων ταινιών, βρίσκονται δύο ταινίες μου. Ο Ελ Γκρέκο και ο Καποδίστριας. Πρώτη είναι η Πολίτικη Κουζίνα του Μπουλμέτη, μετά μια κωμωδία των Ρέππα-Παπαθανασιου, μια κωμωδια του Περράκη και το Υπάρχω για τον Καζαντζίδη» επισήμανε τέλος ο Γιάννης Σμαραγδής.

Δείτε Επίσης