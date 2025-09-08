Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Πρώην τερματοφύλακας της Πόρτο και της Εθνικής Βραζιλίας συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή και ενδοοικογενειακή βία
Ο Χέλτον Αρούδα, μέλος της σελεσάο που κατέκτησε το Copa America του 2007 και επί χρόνια τερματοφύλακας της Πόρτο συνελήφθη στην Πορτογαλία
Για τους οπαδούς των «δράκων» αποτελεί έναν θρύλο της ομάδας καθώς στα 11 χρόνια που αγωνίστηκε στο Ντραγκάο κατέκτησε συνολικά 18 τίτλους.
Ο 47χρονος πλέον Χέλτον Αρούδα, λατρεύεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού καθώς με τη Βάσκο πανηγύρισε το Copa Libertadores το 1997 και με την Εθνική Βραζιλίας το Copa America του 2007.
Ωστόσο, ο Χέλτον που ζει μόνιμα στο Οπόρτο και πλέον ασχολείται με τη μουσική (τραγουδά και παίζει τύμπανα στην μπάντα H1, η οποία πραγματοποιεί εμφανίσεις σε γάμους και γενέθλια), αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη δικαιοσύνη.
Όλα ξεκίνησαν με την καταγγελία μιας γυναίκας με την οποία φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση για μια δεκαετία και τον κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία.
Έτσι σε έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του βρέθηκαν πυρομαχικά και ένα παράνομο όπλο.
Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της Πόρτο στην κατάθεση του δήλωσε ότι το όπλο ανήκε σε έναν φίλο του, ο οποίος είχε πεθάνει και είχε επισκεφτεί το σπίτι του για να ηχογραφήσει μουσική στο στούντιο που διατηρούσε ο Χέλτον στην οικία του.
Όμως, όπως αποκάλυψε η έρευνα της αστυνομίας, το όπλο είχε κλαπεί από μια πόλη 70 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του πρώην αθλητή ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μέχρι και τρία χρόνια εάν καταδικαστεί για «απλά κακοποιητικά περιστατικά», ενώ ο κίνδυνος μεγαλώνει αν το όπλο αποδειχθεί ότι χρησιμοποιηθεί και σε παράνομες ενέργειες.
