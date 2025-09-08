Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πρόκριση για την Τυνησία με γκολ στο 90+4'
Νίκησε 1-0 την Ισημερινή Γουινέα και έγινε η δεύτερη αφρικανική ομάδα που εξασφάλισε εισιτήριο για τα τελικά μετά το Μαρόκο
Ο Μοχάμεντ Μπεν Ρομνταν πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 94ο λεπτό, καθώς η Τυνησία εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026-έγινε η 18η συνολικά που έχει εξασφαλίσει εισιτήριο- , με νίκη 1-0 επί της οικοδέσποινας Ισημερινής Γουινέας στο Μαλάμπο, παίρνοντας ένα αδιαμφισβήτητο προβάδισμα στον προκριματικό 8ο όμιλο.
Η νίκη αυτή ανεβάζει την Τυνησία στους 22 βαθμούς, 10 βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Ναμίμπια, η οποία έχει τρία παιχνίδια να παίξει.
Η Τυνησία, με προπονητή τον Σάμι Τραμπέλσι, θα κάνει την έβδομη εμφάνισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, και την τρίτη στη σειρά.
Η Τυνησία είναι η δεύτερη αφρικανική ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στους παγκόσμιους τελικούς, αφού το Μαρόκο εξασφάλισε την πρόκρισή του το Σάββατο. Οι Μαροκινοί νίκησαν με 2-0 τη Ζάμπια τη Δευτέρα, καθώς οι Γιουσέφ Εν Νεσίρι και Χάμζα Ιγκαμάνε σκόραραν τα γκολ.
Η Μοζαμβίκη διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης με νίκη με 2-0 επί της Μποτσουάνα στον 7o όμιλο . Βρίσκεται τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Αλγερία, αλλά έχει παίξει έναν αγώνα παραπάνω.
Εννέα ομάδες από την Αφρική θα προκριθούν αυτόματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με μια 10η θέση διαθέσιμη μέσω διηπειρωτικών play-off.
🚨 LE BUT DE LA QUALIFICATION EN COUPE DU MONDE 2026 ! 🇹🇳🏆🌍 pic.twitter.com/V5DKnzzyr3— Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) September 8, 2025
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
