Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Λεβερκούζεν: Ανακοίνωσε τον Κάσπερ Χιούλμαντ ως αντικαταστάτη του Τεν Χαγκ
Λεβερκούζεν: Ανακοίνωσε τον Κάσπερ Χιούλμαντ ως αντικαταστάτη του Τεν Χαγκ
Ο 53χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε ως το 2027
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Δανού Κάσπερ Χιούλμαντ ως προπονητή της, αντικαθιστώντας τον Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος απολύθηκε μετά από μόλις δύο αγώνες πρωταθλήματος. Ο πρώην προπονητής της εθνικής Δανίας υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027.
«Είναι τιμή μου που μου εμπιστεύονται μια τέτοια ομάδα», δήλωσε ο Χιούλμαντ σε ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Είμαι αποφασισμένος να διαμορφώσω το μέλλον του συλλόγου».
Η πρόσληψή του έρχεται μετά από ένα χαοτικό δεκαπενθήμερο για τη Λεβερκούζεν, η οποία απέλυσε τον Τεν Χαγκ την 1η Σεπτεμβρίου, μόλις δύο αγωνιστικές μετά την έναρξη της σεζόν της Bundesliga. Ο Τεν Χαγκ είχε αντικαταστήσει τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος οδήγησε τη Λεβερκούζεν σε ένα αήττητο νταμπλ πρωταθλήματος και κυπέλλου το 2023-24, τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του συλλόγου στη Bundesliga, πριν μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι.
Ο αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν, Σιμόν Ρόλφες, παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος η πρόσληψη του Τεν Χαγκ, αλλά δήλωσε ότι το να τον άφηναν να συνεχίσει θα ήταν «ακόμη μεγαλύτερο λάθος». Η ομάδα, φιναλίστ της περασμένης σεζόν, είχε συλλέξει μόλις έναν βαθμό στα δύο πρώτα της παιχνίδια.
Ο Χιούλμαντ αναμένεται να βρίσκεται στον πάγκο της Λεβερκούζεν για τον εντός έδρας αγώνα με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης την Παρασκευή.
Ο Χιούλμαντ ήταν ένας από τους υποψηφίους για την κενή θέση, μαζί με τον πρώην προπονητή της Μπαρτσελόνα, Τσάβι, τον πρώην προπονητή της Τότεναμ, Άγγελο Ποστέκογλου, και τον Ραούλ, ο οποίος προπονούσε τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο 53χρονος παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της εθνικής Δανίας τον Ιούλιο του 2024, έχοντας οδηγήσει την ομάδα στα ημιτελικά του Euro 2021, όπου έχασε οριακά από την Αγγλία. Επίσης, οδήγησε τη Δανία στη φάση των 16 του Euro 2024, όπου αποκλείστηκε από τη διοργανώτρια Γερμανία.
Ο Ρόλφες δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο νέος προπονητής «θα δημιουργήσει ένα σαφές και κυρίαρχο στυλ παιχνιδιού με την ομάδα μας» και θα «επιδιώξει τους πιο φιλόδοξους εθνικούς και διεθνείς στόχους».
Ο Δανός τεχνικός είχε οδηγήσει τη Νόρντζελαντ στον πρώτο και μοναδικό της τίτλο στη Δανία το 2011-12. Επίσης, έχει εμπειρία στη Γερμανία, καθώς είχε προπονήσει τη Μάιντς για λιγότερο από μία σεζόν το 2014-15, αλλά απολύθηκε μετά από ένα σερί μιας νίκης σε 13 αγώνες.
Μετά τον αγώνα της Παρασκευής με τη Φρανκφούρτη, η Λεβερκούζεν θα ξεκινήσει την πορεία της στο Champions League με ένα ταξίδι στην έδρα της πρωταθλήτριας Δανίας, Κοπεγχάγης.
«Είναι τιμή μου που μου εμπιστεύονται μια τέτοια ομάδα», δήλωσε ο Χιούλμαντ σε ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Είμαι αποφασισμένος να διαμορφώσω το μέλλον του συλλόγου».
Η πρόσληψή του έρχεται μετά από ένα χαοτικό δεκαπενθήμερο για τη Λεβερκούζεν, η οποία απέλυσε τον Τεν Χαγκ την 1η Σεπτεμβρίου, μόλις δύο αγωνιστικές μετά την έναρξη της σεζόν της Bundesliga. Ο Τεν Χαγκ είχε αντικαταστήσει τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος οδήγησε τη Λεβερκούζεν σε ένα αήττητο νταμπλ πρωταθλήματος και κυπέλλου το 2023-24, τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του συλλόγου στη Bundesliga, πριν μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι.
Ο αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν, Σιμόν Ρόλφες, παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος η πρόσληψη του Τεν Χαγκ, αλλά δήλωσε ότι το να τον άφηναν να συνεχίσει θα ήταν «ακόμη μεγαλύτερο λάθος». Η ομάδα, φιναλίστ της περασμένης σεζόν, είχε συλλέξει μόλις έναν βαθμό στα δύο πρώτα της παιχνίδια.
Ο Χιούλμαντ αναμένεται να βρίσκεται στον πάγκο της Λεβερκούζεν για τον εντός έδρας αγώνα με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης την Παρασκευή.
Ο Χιούλμαντ ήταν ένας από τους υποψηφίους για την κενή θέση, μαζί με τον πρώην προπονητή της Μπαρτσελόνα, Τσάβι, τον πρώην προπονητή της Τότεναμ, Άγγελο Ποστέκογλου, και τον Ραούλ, ο οποίος προπονούσε τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο 53χρονος παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της εθνικής Δανίας τον Ιούλιο του 2024, έχοντας οδηγήσει την ομάδα στα ημιτελικά του Euro 2021, όπου έχασε οριακά από την Αγγλία. Επίσης, οδήγησε τη Δανία στη φάση των 16 του Euro 2024, όπου αποκλείστηκε από τη διοργανώτρια Γερμανία.
Ο Ρόλφες δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο νέος προπονητής «θα δημιουργήσει ένα σαφές και κυρίαρχο στυλ παιχνιδιού με την ομάδα μας» και θα «επιδιώξει τους πιο φιλόδοξους εθνικούς και διεθνείς στόχους».
Ο Δανός τεχνικός είχε οδηγήσει τη Νόρντζελαντ στον πρώτο και μοναδικό της τίτλο στη Δανία το 2011-12. Επίσης, έχει εμπειρία στη Γερμανία, καθώς είχε προπονήσει τη Μάιντς για λιγότερο από μία σεζόν το 2014-15, αλλά απολύθηκε μετά από ένα σερί μιας νίκης σε 13 αγώνες.
Μετά τον αγώνα της Παρασκευής με τη Φρανκφούρτη, η Λεβερκούζεν θα ξεκινήσει την πορεία της στο Champions League με ένα ταξίδι στην έδρα της πρωταθλήτριας Δανίας, Κοπεγχάγης.
Our new head coach - Kasper Hjulmand takes charge of the Werkself until 2027! 🤝 pic.twitter.com/0anwKDo0Wq— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 8, 2025
🇩🇰 Welcome to Leverkusen, Kasper Hjulmand! ⚫️🔴 pic.twitter.com/gr93SwmBe0— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 8, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα