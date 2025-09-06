Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Στα άκρα οι σχέσεις Παρί - Εθνικής Γαλλίας μετά τον τραυματισμό του Ντεμπελέ
Στα άκρα οι σχέσεις Παρί - Εθνικής Γαλλίας μετά τον τραυματισμό του Ντεμπελέ
Ο Γάλλος άσος θα μείνει ενάμιση μήνα εκτός, έντονες αντιδράσεις από τον σύλλογό του για τη διαχείριση του Ντεσάν - Πρόβλημα και για τον Ντουέ
Η συμμετοχή του Ουσμάν Ντεμπελέ στο παιχνίδι της Γαλλίας απέναντι στην Ουκρανία έχει προκαλέσει νέο κύμα έντασης ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την εθνική ομάδα. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Ντουέ, αποχώρησε τραυματίας στο 81ο λεπτό, πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού.
Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ο Ντεμπελέ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ενάμιση μήνα, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Παρί ενόψει των κρίσιμων αγώνων σε πρωτάθλημα και Champions League.
Ο Ντιντιέ Ντεσάν, πάντως, υπερασπίστηκε την επιλογή του να χρησιμοποιήσει τον παίκτη:
«Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Αν υπήρχε, δεν θα τον έβαζα. Ο Ουσμάν ένιωθε καλά και ήταν απολύτως έτοιμος. Δυστυχώς τραυματίστηκε στον άλλο μηρό. Αυτά συμβαίνουν», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
Αντίθετα, στην Παρί επικρατεί δυσαρέσκεια, καθώς το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου είχε εκφράσει αμφιβολίες για την ετοιμότητα του ποδοσφαιριστή και φέρεται να είχε προειδοποιήσει τους γιατρούς των «τρικολόρ».
Η απουσία του Ντεμπελέ έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή: οι Παριζιάνοι επιστρέφουν στη Ligue 1 με ματς απέναντι στη Λανς στις 14 Σεπτεμβρίου, ακολουθεί η πρεμιέρα του Champions League κόντρα στην Αταλάντα (17/9), ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Μαρσέιγ.
Το πρόβλημα για την Παρί Σεν Ζερμέν έγινε ακόμη μεγαλύτερο, αφού και ο Ντεζιρέ Ντουέ, που ξεκίνησε βασικός αλλά αποχώρησε λόγω χτυπήματος στη γάμπα, εγκατέλειψε την αποστολή της Γαλλίας.
Η «κόντρα» Παρί–Γαλλίας για τη διαχείριση του Ντεμπελέ αναμένεται να συνεχιστεί, με φόντο τις απαιτητικές υποχρεώσεις που έχει μπροστά της τόσο η ομάδα του Λουίς Ενρίκε όσο και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ο Ντεμπελέ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ενάμιση μήνα, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Παρί ενόψει των κρίσιμων αγώνων σε πρωτάθλημα και Champions League.
Ο Ντιντιέ Ντεσάν, πάντως, υπερασπίστηκε την επιλογή του να χρησιμοποιήσει τον παίκτη:
«Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Αν υπήρχε, δεν θα τον έβαζα. Ο Ουσμάν ένιωθε καλά και ήταν απολύτως έτοιμος. Δυστυχώς τραυματίστηκε στον άλλο μηρό. Αυτά συμβαίνουν», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
Αντίθετα, στην Παρί επικρατεί δυσαρέσκεια, καθώς το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου είχε εκφράσει αμφιβολίες για την ετοιμότητα του ποδοσφαιριστή και φέρεται να είχε προειδοποιήσει τους γιατρούς των «τρικολόρ».
Η απουσία του Ντεμπελέ έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή: οι Παριζιάνοι επιστρέφουν στη Ligue 1 με ματς απέναντι στη Λανς στις 14 Σεπτεμβρίου, ακολουθεί η πρεμιέρα του Champions League κόντρα στην Αταλάντα (17/9), ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Μαρσέιγ.
Το πρόβλημα για την Παρί Σεν Ζερμέν έγινε ακόμη μεγαλύτερο, αφού και ο Ντεζιρέ Ντουέ, που ξεκίνησε βασικός αλλά αποχώρησε λόγω χτυπήματος στη γάμπα, εγκατέλειψε την αποστολή της Γαλλίας.
Η «κόντρα» Παρί–Γαλλίας για τη διαχείριση του Ντεμπελέ αναμένεται να συνεχιστεί, με φόντο τις απαιτητικές υποχρεώσεις που έχει μπροστά της τόσο η ομάδα του Λουίς Ενρίκε όσο και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα