Φενέρ: Οι Τούρκοι στέλνουν τον Ζιντάν στον πάγκο της
Φενέρ: Οι Τούρκοι στέλνουν τον Ζιντάν στον πάγκο της
H Sabah γράφει για προφορική συμφωνία του Γάλλου με την ομάδα της Πόλης
Μετά τα «όχι» από τον Λουτσιάνο Σπαλέτι και τον Άγγελο Ποστέκογλου η Φενέρ φέρεται να στρέφεται στον Ζινεντίν Ζιντάν.
Η εφημερίδα Sabah γράφει για προφορική συμφωνία με τον Γάλλο προπονητή και αναφέρει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον μισθό του.
Ο Ζινεντίν Ζιντάν που κέρδισε 3 Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης έχει να δουλέψει από το 2021. Όλα αυτά τα χρόνια το όνομά του είχε γραφτεί για τη Ρεάλ, την εθνική Γαλλίας και ομάδες της Σαουδικής Αραβίας αλλά εκείνος δεν ήθελε να δουλέψει.
Μένει να δούμε εάν έχει βάση το δημοσίευμα για την Φενέρ ή απλά είναι ευσεβής πόθος των Τούρκων.
💥 FENERBAHÇE'DE ZIDANE BOMBASI!— Sabah Spor (@sabahspor) September 6, 2025
Yaptığı transferle kadro değerini zirveye taşıyan yönetim, Zinedine Zidane ile ön anlaşma sağladı.
Maaş ve sözleşme detayları üzerinde görüşmeler tamamlandığında 53 yaşındaki teknik adam, Türkiye'ye gelecek.
📰 Uğur Çem / Sabah Spor ÖZEL pic.twitter.com/ttpkM3HEWU
