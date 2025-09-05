Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Στην κορυφή της λίστας συμμετοχών στο μήκος ο Τεντόγλου, δεύτερος στο επί κοντώ ο Καραλής

Με τους 38 από τους 41 νικητές και νικήτριες ατομικών αγωνισμάτων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες η διοργάνωση του Τόκιο (13-21/9).

Οι διοργανωτές έκαναν σήμερα γνωστά τα ονόματα των 1.124 ανδρών και 1.033 γυναικών από 198 χώρες, που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Ανάμεσά τους οι 19 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, που είναι ικανοί να κάνουν την υπέρβαση και να δώσουν συνέχεια στις εξαιρετικές παρουσίες στη διοργάνωση.



Η χώρα μας μετέχει στη διοργάνωση με δύο μεταλλιούχους από τους αγώνες του 2023, τον νικητή στο μήκος, Μίλτο Τεντόγλου, και τη “χάλκινη” στα 35χλμ. βάδην, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Ο Τεντόγλου, με άλμα στα 8,46 μ. από τη Μαδρίτη, έχει την κορυφαία επίδοση ανάμεσα στους μετέχοντες και είναι και φέτος ένα από τα φαβορί για τη νίκη. Η Ντρισμπιώτη, στην έκτη της παρουσία στη διοργάνωση, έχει την 21η επίδοση στα 35χλμ. και την 24η στα 20χλμ. βάδην και, όπως σε κάθε της αγώνα, θα επιδιώξει να βρεθεί ψηλά στην κατάταξη.





Ο «χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού και πρωταθλητής Ευρώπης του κλειστού, Εμμανουήλ Καραλής, έχει ξεπεράσει φέτος 11 φορές τα 6,00 μ. στο επί κοντώ και με 6,08 μ. είναι δεύτερος πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις.







Με υψηλές προσδοκίες και στόχους που αγγίζουν το βάθρο θα μπει στη διοργάνωση, η Ελίνα Τζένγκο, που έχει στείλει το ακόντιο στα 64,90 μ. και συγκαταλέγεται στην τέταρτη θέση στο σύνολο των 36 αθλητριών.



Στην 9η θέση της σφυροβολίας βρίσκεται ο Άγγελος Μαντζουράνης (78,61μ.), στην 13η ο Κώστας Ζάλτος (78.08μ.) και στην 24η ο εμπειρότερος Χρήστος Φραντζεσκάκης (76,68 μ.), που μετρά αισίως το τέταρτο παγκόσμιο της καριέρας του.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις των αθλητών και αθλητριών της Ελλάδας στις οριστικές συμμετοχές.

Άνδρες

1ος 8,46 μ. Μίλτος Τεντόγλου Μήκος

2ος 6,08 μ. Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ

9ος 78,61 μ. Άγγελος Μαντζουράνης Σφυροβολία

13ος 78,08 μ. Κώστας Ζάλτος Σφυροβολία

24ος 5,73 μ. Γιάννης Ρίζος Επί κοντώ

24ος 76,68 . Χρήστος Φραντζεσκάκης Σφυροβολία

36ος Δημήτρης Παυλίδης Δισκοβολία

45ος 2.37.07 Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 35χλμ. βάδην

47ος 1.23.54. Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 20χλμ. βάδην

Γυναίκες

4η 64,90 μ. Ελίνα Τζένγκο Ακοντισμός

20η 71,95 μ. Σταματία Σκαρβέλη Σφυροβολία

21η 2.47.42 Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 35 χλμ. βάδην

24η 1.29.16 Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 20 χλμ. βάδην

27η 14,03 μ. Οξάνα Κορένεβα Τριπλούν

28η 1,91 μ. Τατιάνα Γκούσιν Ύψος

29η 4,46 μ. Αριάδνη Αδαμοπούλου Επί κοντώ

38η 3:02:48 Όλγα Φιάσκα 35 χλμ. βάδην

44η 22.97 Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 200 μ.

45η 1.36.54 Χριστίνα Παπαδοπούλου 20 χλμ. βάδην

46η 11.21 Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 100 μ.

46η 1.41.57 Παναγιώτα Τσινοπούλου 20 χλμ. βάδην

49η 3.14.29 Σοφία Αλικανιώτη 35 χλμ. βάδην