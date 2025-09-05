Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ημέρες και οι ώρες των Ελλήνων στο Τόκιο - Οι τελικοί Καραλή, Τεντόγλου
Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα αρχίζει στις 13 Σεπτεμβρίου στο Τόκιο
Εννέα ημέρες με πλούσιο αγωνιστικό θέαμα αναμένεται να έχουμε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο. Η διοργάνωση ξεκινά στις 13 Σεπτεμβρίου στο στάδιο όπου πριν από πριν από τέσσερα χρόνια είχε φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η Ελλάδα συμμετέχει με 19 αθλητές και αθλήτριες και ανάμεσα τους είναι οι Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ελίνα Τζένγκο.
Ο Μίλτος Τεντόγλου θα ξεκινήσει με τον προκριματικό του μήκος στις 15 Σεπτεμβρίου και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 17 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης 14:50.
Ο Εμμανουήλ Καραλής αρχίζει στον προκριματικό της 13ης Σεπτεμβρίου και ο τελικός του θα διεξαχθεί στις 15/9 με ώρα έναρξης 14:10.
Η Ελίνα Τζένγκο που πρόσφατα πήρε το πρώτο της διαμάντι στο Diamond League αρχίζει στις 19/9 στον προκριματικό του ακοντισμού και ο τελικός θα γίνει την 20η Σεπτεμβρίου (15:00).
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο με τις ελληνικές συμμετοχές. Το πρόγραμμα είναι σε ώρες Ελλάδας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις ελληνικές συμμετοχές
1η ημέρα – 13 Σεπτεμβρίου
Πρωινό πρόγραμμα
02:00 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
02:00 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη
03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ
04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ
05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος
05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός
Απογευματινό πρόγραμμα
12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός
12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός
12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου
13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής, Ρίζος
13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός
15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ
2η ημέρα – 14 Σεπτεμβρίου
Πρωινό πρόγραμμα
02:00 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη
03:35 1500 μ. (Α) Προκριματικός
04:45 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη
05:28 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός
Απογευματινό πρόγραμμα
12:35 400 μ. (Α) Προκριματικός
12:40 Ύψος (Α) Προκριματικός
13:10 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:25 400 μ. (Γ) Προκριματικός
14:20 100 μ. (Γ) Ημιτελικός
14:40 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:43 100 μ. (Α) Ημιτελικός
15:05 1500 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 10.000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:13 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
3η ημέρα – 15 Σεπτεμβρίου
Πρωινό πρόγραμμα
02:00 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
03:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Αδαμοπούλου
03:15 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός
04:45 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
05:20 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός
Απογευματινό πρόγραμμα
13:35 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου
14:10 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:20 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 1500 μ. (Α) Ημιτελικός
15:55 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
4η ημέρα – 16 Σεπτεμβρίου
Απογευματινό πρόγραμμα
13:35 800 μ. (Α) Προκριματικός
13:40 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Κορένεβα
14:35 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 110 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
15:00 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 400 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:35 400 μ. (Α) Ημιτελικός
16:05 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 110 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
5η ημέρα – 17 Σεπτεμβρίου
Απογευματινό πρόγραμμα
13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός
13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ
13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου
14:10 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός
14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ
14:50 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
6η ημέρα -18 Σεπτεμβρίου
Απογευματινό πρόγραμμα
13:05 5000 μ. (Γ) Προκριματικός
13:15 Ύψος (Γ) Προκριματικός Γκούσιν
13:23 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:55 800 μ. (Γ) Προκριματικός
14:55 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:02 200 μ. (Α) Ημιτελικός
15:24 200 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:45 800 μ. (Α) Ημιτελικός
16:10 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:24 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
7η ημέρα – 19 Σεπτεμβρίου
Απογευματινό πρόγραμμα
11:33 100 μ. εμπ. (Γ) Έπταθλο
12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο
13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Τζένγκο
14:05 5000 μ. (Α) Προκριματικός
14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο
14:45 800 μ. (Γ) Ημιτελικός
14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο
15:15 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:27 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:38 200 μ. (Γ) Έπταθλο
16:06 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:22 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
8η ημέρα – 20 Σεπτεμβρίου
Πρωινό πρόγραμμα
01:30 20 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου
03:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Παυλίδης
03:25 100 μ. (Α) Δέκαθλο
03:50 20 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
04:00 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός
04:05 Μήκος (Α) Δέκαθλο
04:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης
05:30 Μήκος (Γ) Έπταθλο
05:45 Σφαιροβολία (Α) Δέκαθλο
Απογευματινό πρόγραμμα
13:00 Ακοντισμός (Γ) Έπταθλο
13:05 Ύψος (Α) Δέκαθλο
13:35 4Χ400 μ. (Α) Προκριματικός
13:54 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 4Χ400 μ. (Γ) Προκριματικός
14:25 4Χ100 μ. (Α) Προκριματικός
14:45 4Χ1000 μ. (Γ) Προκριματικός
15:05 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:11 800 μ. (Γ) Έπταθλο 7/7
15:29 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:55 400 μ. (Α) Δέκαθλο
16:22 800 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
9η ημέρα – 21 Σεπτεμβρίου
Πρωινό πρόγραμμα
03:05 110 μ. εμπ. (Α) Δέκαθλο
03:55 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
05:05 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
05:35 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
06:20 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
Απογευματινό πρόγραμμα
11:35 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
12:47 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
13:30 Ύψος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:35 800 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:50 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:25 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:55 1500 μ. (Α) Δέκαθλο 10/10
15:10 4Χ100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:20 4Χ100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
