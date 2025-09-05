Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ημέρες και οι ώρες των Ελλήνων στο Τόκιο - Οι τελικοί Καραλή, Τεντόγλου
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ημέρες και οι ώρες των Ελλήνων στο Τόκιο - Οι τελικοί Καραλή, Τεντόγλου

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα αρχίζει στις 13 Σεπτεμβρίου στο Τόκιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ημέρες και οι ώρες των Ελλήνων στο Τόκιο - Οι τελικοί Καραλή, Τεντόγλου
Εννέα ημέρες με πλούσιο αγωνιστικό θέαμα αναμένεται να έχουμε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο. Η διοργάνωση ξεκινά στις 13 Σεπτεμβρίου στο στάδιο όπου πριν από πριν από τέσσερα χρόνια είχε φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ελλάδα συμμετέχει με 19 αθλητές και αθλήτριες και ανάμεσα τους είναι οι Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ελίνα Τζένγκο. 

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα ξεκινήσει με τον προκριματικό του μήκος στις 15 Σεπτεμβρίου και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 17 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης 14:50. 

Ο Εμμανουήλ Καραλής αρχίζει στον προκριματικό της 13ης Σεπτεμβρίου και ο τελικός του θα διεξαχθεί στις 15/9 με ώρα έναρξης 14:10. 

Η Ελίνα Τζένγκο που πρόσφατα πήρε το πρώτο της διαμάντι στο Diamond League αρχίζει στις 19/9 στον προκριματικό του ακοντισμού και ο τελικός θα γίνει την 20η Σεπτεμβρίου (15:00).


Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο με τις ελληνικές συμμετοχές. Το πρόγραμμα είναι σε ώρες Ελλάδας. 


Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις ελληνικές συμμετοχές 

1η ημέρα – 13 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

02:00 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ

02:00 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη

03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ

04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός

04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ

05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος

05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός

12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός

12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου

13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής, Ρίζος

13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός

14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός

15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός

15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

2η ημέρα – 14 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

02:00 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

03:00 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη

03:35 1500 μ. (Α) Προκριματικός

04:45 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη

05:28 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

12:35 400 μ. (Α) Προκριματικός

12:40 Ύψος (Α) Προκριματικός

13:10 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:25 400 μ. (Γ) Προκριματικός

14:20 100 μ. (Γ) Ημιτελικός

14:40 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:43 100 μ. (Α) Ημιτελικός

15:05 1500 μ. (Γ) Ημιτελικός

15:30 10.000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:13 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

3η ημέρα – 15 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

02:00 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

03:00 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης

03:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Αδαμοπούλου

03:15 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός

04:45 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης

05:20 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός

13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου

14:10 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:20 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός

15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:05 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

15:30 1500 μ. (Α) Ημιτελικός

15:55 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

4η ημέρα – 16 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 800 μ. (Α) Προκριματικός

13:40 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Κορένεβα

14:35 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:40 110 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός

15:00 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:05 400 μ. (Γ) Ημιτελικός

15:35 400 μ. (Α) Ημιτελικός

16:05 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 110 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

5η ημέρα – 17 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός

13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ

13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου

14:10 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός

14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ

14:50 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:00 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός

15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

6η ημέρα -18 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:05 5000 μ. (Γ) Προκριματικός

13:15 Ύψος (Γ) Προκριματικός Γκούσιν

13:23 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:55 800 μ. (Γ) Προκριματικός

14:55 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:02 200 μ. (Α) Ημιτελικός

15:24 200 μ. (Γ) Ημιτελικός

15:45 800 μ. (Α) Ημιτελικός

16:10 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:24 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

7η ημέρα – 19 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

11:33 100 μ. εμπ. (Γ) Έπταθλο

12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο

13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Τζένγκο

14:05 5000 μ. (Α) Προκριματικός

14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο

14:45 800 μ. (Γ) Ημιτελικός

14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο

15:15 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:27 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:38 200 μ. (Γ) Έπταθλο

16:06 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:22 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

8η ημέρα – 20 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 20 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου

03:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Παυλίδης

03:25 100 μ. (Α) Δέκαθλο

03:50 20 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ

04:00 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός

04:05 Μήκος (Α) Δέκαθλο

04:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης

05:30 Μήκος (Γ) Έπταθλο

05:45 Σφαιροβολία (Α) Δέκαθλο

Απογευματινό πρόγραμμα

13:00 Ακοντισμός (Γ) Έπταθλο

13:05 Ύψος (Α) Δέκαθλο

13:35 4Χ400 μ. (Α) Προκριματικός

13:54 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:00 4Χ400 μ. (Γ) Προκριματικός

14:25 4Χ100 μ. (Α) Προκριματικός

14:45 4Χ1000 μ. (Γ) Προκριματικός

15:05 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:11 800 μ. (Γ) Έπταθλο 7/7

15:29 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:55 400 μ. (Α) Δέκαθλο

16:22 800 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

9η ημέρα – 21 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

03:05 110 μ. εμπ. (Α) Δέκαθλο

03:55 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ

05:05 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ

05:35 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ

06:20 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ

Απογευματινό πρόγραμμα

11:35 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ

12:47 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ

13:30 Ύψος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:35 800 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:50 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:00 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:25 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:40 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:55 1500 μ. (Α) Δέκαθλο 10/10

15:10 4Χ100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:20 4Χ100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

