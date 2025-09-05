Χάμες Ροντρίγκες: Μια εικόνα που θύμισε Ινιέστα, μόνος στο κέντρο του γηπέδου μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ - Δείτε βίντεο
SPORTS
Χάμες Ροντρίγκες εθνική Κολομβίας Αντρές Ινιέστα

Χάμες Ροντρίγκες: Μια εικόνα που θύμισε Ινιέστα, μόνος στο κέντρο του γηπέδου μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ - Δείτε βίντεο

Ο Χάμες Ροντρίγκες, μετά τη νίκη-πρόκριση της Κολομβίας στο Μουντιάλ 2026, κάθισε μόνος στο κέντρο του άδειου γηπέδου στο Μπαρανκίγια, σε μια συγκινητική εικόνα που θύμισε τον αποχαιρετισμό του Ινιέστα

Χάμες Ροντρίγκες: Μια εικόνα που θύμισε Ινιέστα, μόνος στο κέντρο του γηπέδου μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ - Δείτε βίντεο
Η Κολομβία σφράγισε και μαθηματικά το εισιτήριό της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, επικρατώντας με 3-0 της Βολιβίας στο Μπαρανκίγια, με σκόρερ τους Χάμες Ροντρίγκες, Χον Κόρδομπα και Χουάν Κιντέρο. Παρά τη χαρά της πρόκρισης, η στιγμή που σημάδεψε τη βραδιά δεν προήλθε τόσο από τα γκολ, όσο από μια δυνατή εικόνα στο φινάλε του αγώνα.

Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι κάμερες «συνέλαβαν» τον Χάμες Ροντρίγκες να κάθεται μόνος στο κέντρο του γηπέδου, με το Metropolitano άδειο γύρω του και τον ίδιο εμφανώς συγκινημένο. Η σκηνή αυτή θύμισε έντονα εκείνη του Αντρές Ινιέστα στην αποχαιρετιστήρια εμφάνισή του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο αγώνας απέναντι στη Βολιβία να ήταν ο τελευταίος του Χάμες σε εντός έδρας ματς με τη φανέλα της εθνικής Κολομβίας. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός, που έχει σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά με τις εμφανίσεις του – από το Μουντιάλ του 2014 μέχρι σήμερα – παραμένει το σημείο αναφοράς για την «καφετέρος», παρά τις δυσκολίες και τα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του.







Κλείσιμο



Ειδήσεις σήμερα:

Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης

Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις

Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης