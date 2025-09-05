Χάμες Ροντρίγκες: Μια εικόνα που θύμισε Ινιέστα, μόνος στο κέντρο του γηπέδου μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ - Δείτε βίντεο

Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ο Χάμες Ροντρίγκες, μετά τη νίκη-πρόκριση της Κολομβίας στο Μουντιάλ 2026, κάθισε μόνος στο κέντρο του άδειου γηπέδου στο Μπαρανκίγια, σε μια συγκινητική εικόνα που θύμισε τον αποχαιρετισμό του Ινιέστα
Η Κολομβία σφράγισε και μαθηματικά το εισιτήριό της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, επικρατώντας με 3-0 της Βολιβίας στο Μπαρανκίγια, με σκόρερ τους Χάμες Ροντρίγκες, Χον Κόρδομπα και Χουάν Κιντέρο. Παρά τη χαρά της πρόκρισης, η στιγμή που σημάδεψε τη βραδιά δεν προήλθε τόσο από τα γκολ, όσο από μια δυνατή εικόνα στο φινάλε του αγώνα.
Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι κάμερες «συνέλαβαν» τον Χάμες Ροντρίγκες να κάθεται μόνος στο κέντρο του γηπέδου, με το Metropolitano άδειο γύρω του και τον ίδιο εμφανώς συγκινημένο. Η σκηνή αυτή θύμισε έντονα εκείνη του Αντρές Ινιέστα στην αποχαιρετιστήρια εμφάνισή του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
Ο αγώνας απέναντι στη Βολιβία να ήταν ο τελευταίος του Χάμες σε εντός έδρας ματς με τη φανέλα της εθνικής Κολομβίας. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός, που έχει σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά με τις εμφανίσεις του – από το Μουντιάλ του 2014 μέχρι σήμερα – παραμένει το σημείο αναφοράς για την «καφετέρος», παρά τις δυσκολίες και τα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του.
📽️ ¡Lo lograste.... James David Rodríguez Rubio! 👑🪄⚽#LaSeleNosUne🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴 pic.twitter.com/o0i3ad2rSR— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025
James Rodríguez, figura de las últimas tres clasificaciones de la Selección Colombia 🇨🇴 al Mundial. El mejor futbolista de la historia de este país.pic.twitter.com/HScPqElYDk— Alfonso Hernández (@AlfonsoH) September 5, 2025
