Φενέρμπαχτσε: Ποστέκογλου και Σπαλέτι είπαν «όχι» για τον πάγκο, στροφή στον Ισμαΐλ Καρτάλ
Φενέρμπαχτσε: Ποστέκογλου και Σπαλέτι είπαν «όχι» για τον πάγκο, στροφή στον Ισμαΐλ Καρτάλ
Μετά την αποχώρηση του Μουρίνιο, οι δύο «μεγάλα» ονόματα απάντησαν αρνητικά και ο πρόεδρος Αλί Κοτς στρέφεται στη λύση του έμπειρου Τούρκου τεχνικού
Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει να αναζητά τον αντικαταστάτη του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία στις 29 Αυγούστου, μετά τον αποκλεισμό από τα προκριματικά του Champions League κόντρα στη Μπενφίκα. Παρά τα αρχικά σενάρια που έφεραν στη λίστα δύο μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τον Λουτσιάνο Σπαλέτι και τον Άγγελο Ποστέκογλου, αμφότεροι φέρονται να αρνήθηκαν τις προτάσεις για τον πάγκο της τουρκικής ομάδας.
Σύμφωνα με τον Τούρκο ρεπόρτερ Γιαγίζ Σαμουντσόγλου, ο Σπαλέτι ενημέρωσε τη διοίκηση της Φενέρ πως δεν επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην προπονητική, έπειτα από την απομάκρυνσή του από την εθνική Ιταλίας τον Ιούνιο, μετά την αποτυχημένη παρουσία στο EURO 2024 και τις μέτριες εμφανίσεις στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Παράλληλα, όπως αναφέρει ο διεθνής Τύπος, ο Ποστέκογλου, που απολύθηκε από την Τότεναμ το καλοκαίρι παρά την κατάκτηση του Europa League στον τελικό με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φέρεται να προτιμά να περιμένει πρόταση από ομάδα ενός εκ των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, παρά να συνεχίσει στην Τουρκία.
Μετά τις εξελίξεις αυτές, η Φενέρμπαχτσε φαίνεται να αλλάζει κατεύθυνση. Όπως αποκάλυψε η τουρκική Fanatik, ο πρόεδρος του συλλόγου Αλί Κοτς έχει στρέψει πλέον την προσοχή του στη λύση του Ισμαΐλ Καρτάλ. Ο 64χρονος Τούρκος τεχνικός, με πολυετή εμπειρία στο παρελθόν στον πάγκο της Φενέρ, έμεινε ελεύθερος τον Ιούνιο από την Περσέπολις, και το όνομά του συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να ανακοινωθεί μέχρι τη Δευτέρα (8/9) ως ο νέος προπονητής.
Η επιλογή Καρτάλ μοιάζει να αποτελεί μια σταθερή λύση για την τουρκική ομάδα, η οποία μετά τον Μουρίνιο επιλέγει έναν γνώριμο προπονητή, ικανό να επαναφέρει ηρεμία και σταθερότητα στην τεχνική καθοδήγηση, ενόψει μιας απαιτητικής σεζόν χωρίς την αίγλη του Champions League.
