Χωρίς Ουζουνίδη η προπόνηση του Άρη - Τα τυπικά απομένουν για το διαζύγιο των δύο πλευρών
SPORTS
Μαρίνος Ουζουνίδης Άρης Μανόλο Χιμένεθ

Χωρίς τον Μαρίνο Ουζουνίδη πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Άρη την Τετάρτη και πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται στην τελική ευθεία προκειμένου να λυθεί η συνεργασία τους

Στην τελική ευθεία για να λυθεί και επίσημα η συνεργασία του Άρη με τον Μαρίνο Ουζουνίδη βρίσκονται οι δύο πλευρές.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν προπόνησε την ομάδα την Τετάρτη και ουσιαστικά μένουν μόνο οι λεπτομέρειες για να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Όσον αφορά την προπόνηση της Τετάρτης, αυτή διεξήχθη υπό τις οδηγίες του Νικηφόρου Μπελαγιάννη.

Όσον αφορά την προπόνηση οι «κίτρινοι» ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης περιλάμβανε ενεργοποίηση, passing game, παιχνίδι διατήρησης μπάλας και παιχνίδια σε μικρό χώρο.

Αύριο, Πέμπτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».

Πηγή:www.gazzetta.gr

