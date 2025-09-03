Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
ΕΟΚΑΝ: Ο Γρηγόρης Λέων Αντιπρόεδρος στις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση του ντόπινγκ
Στο Στρασβούργο πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά του Ντόπινγκ με την Ελλάδα να εκπροσωπείτε από τον Γρηγόρη Λέων, ο οποίος έχει εκλεγεί στη θέση του Αντιπροέδρου
Στο Στρασβούργο πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά του Ντόπινγκ. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Διοικητή του ΕΟΚΑΝ, ιατροδικαστή Δρ. Γρηγόρη Λέων, ο οποίος έχει εκλεγεί στη θέση του Αντιπροέδρου.
Στις εργασίες της Επιτροπής εξετάστηκαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναθεώρηση του Κώδικα και στις πιθανές αλλαγές που μπορούν να υιοθετηθούν έως και την τελευταία στιγμή.
Παράλληλα, συζητήθηκε η πρόταση του WADA για αύξηση του προϋπολογισμού του, μέσω της ενισχυμένης χρηματοδότησης από τα κράτη - μέλη.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σε πιο τεχνικό επίπεδο, με έμφαση στο σύστημα ADAMS. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιών αναπτύχθηκε ένας γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των κρατών μελών, στον οποίο η Ελλάδα είχε ιδιαίτερα ενεργό και καθοριστικό ρόλο.
Ο Διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), Δρ. Γρηγόρης Λέων, δήλωσε: «Οι προσπάθειες του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα του αντιντόπινγκ αποτελούν σημαντικό θεμέλιο για την προαγωγή του καθαρού αθλητισμού, της αθλητικής ηθικής και της προστασίας της υγείας των αθλητών.
Μέσα από την προώθηση διεθνών συνεργασιών και την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας, το Συμβούλιο της Ευρώπης συμβάλλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών στον αθλητισμό»
