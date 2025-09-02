H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Γκουντογκάν: Από το Μάντσεστερ στην Κωνσταντινούπολη, υπογράφει στη Γαλατάσαραϊ
Γκουντογκάν: Από το Μάντσεστερ στην Κωνσταντινούπολη, υπογράφει στη Γαλατάσαραϊ
Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα υπογράφει διετές συμβόλαιο, μέχρι το 2027, με την ομάδα των παιδικών του χρόνων
Η μεγάλη επιστροφή στο σπίτι του έγινε πραγματικότητα για τον Ιλκάι Γκουντογκάν. Ο 34χρονος μέσος, μετά από μία σεζόν στη δεύτερη θητεία του στη Μάντσεστερ Σίτι και το πέρασμά του από την Μπαρτσελόνα, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Γαλατάσαραϊ, μέχρι το 2027, εκπληρώνοντας το παιδικό του όνειρο να φορέσει τη φανέλα της ομάδας που υποστήριζε από μικρός.
Η ανακοίνωση της μεταγραφής προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους του συλλόγου, με το ταξίδι του Γκουντογκάν προς την Κωνσταντινούπολη να παρακολουθούν ζωντανά πάνω από 100.000 θεατές στο επίσημο κανάλι της Γαλατάσαραϊ στο YouTube. Ο ίδιος, φανερά συγκινημένος, δήλωσε:
«Είναι μια μέρα υπερηφάνειας για μένα και την οικογένειά μου. Νιώθουμε σαν να επιστρέφουμε στο σπίτι μας. Ανυπομονώ να αγωνιστώ με τη φανέλα της Γαλατά και να ζήσω τη μοναδική ατμόσφαιρα στο γήπεδο».
Ο έμπειρος χαφ ολοκληρώνει έτσι την παρουσία του στη Σίτι, όπου στη συνολική του πορεία μέτρησε 358 συμμετοχές, 65 γκολ και 47 ασίστ, κατακτώντας 14 τίτλους, ανάμεσά τους πέντε Πρωταθλήματα Αγγλίας και το πολυπόθητο Champions League. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 54 παιχνίδια, σημειώνοντας πέντε τέρματα και οκτώ ασίστ.
Η μεταγραφή του στη Γαλατάσαραϊ, που ενισχύεται με έναν από τους κορυφαίους Γερμανούς μέσους της τελευταίας δεκαετίας, σηματοδοτεί το πιο ηχηρό όνομα στο φετινό ρόστερ των «λιονταριών» και ανεβάζει τον πήχη των φιλοδοξιών τους σε Τουρκία και Ευρώπη.
Ειδήσεις σήμερα:
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Η ανακοίνωση της μεταγραφής προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους του συλλόγου, με το ταξίδι του Γκουντογκάν προς την Κωνσταντινούπολη να παρακολουθούν ζωντανά πάνω από 100.000 θεατές στο επίσημο κανάλι της Γαλατάσαραϊ στο YouTube. Ο ίδιος, φανερά συγκινημένος, δήλωσε:
«Είναι μια μέρα υπερηφάνειας για μένα και την οικογένειά μου. Νιώθουμε σαν να επιστρέφουμε στο σπίτι μας. Ανυπομονώ να αγωνιστώ με τη φανέλα της Γαλατά και να ζήσω τη μοναδική ατμόσφαιρα στο γήπεδο».
💛❤️🦁 pic.twitter.com/P9j8Yrtbgh— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) September 2, 2025
Η μεταγραφή του στη Γαλατάσαραϊ, που ενισχύεται με έναν από τους κορυφαίους Γερμανούς μέσους της τελευταίας δεκαετίας, σηματοδοτεί το πιο ηχηρό όνομα στο φετινό ρόστερ των «λιονταριών» και ανεβάζει τον πήχη των φιλοδοξιών τους σε Τουρκία και Ευρώπη.
Ilkay Gundogan meeting the Galatasaray supporters for the first time! 🇹🇷👏— City Xtra (@City_Xtra) September 2, 2025
🎥 @GalatasaraySK pic.twitter.com/Ax7sBWWRwp
Ειδήσεις σήμερα:
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα