Μπιάνκο: Ανακοίνωσε τον Ιταλό μέσο ο Δικέφαλος
SPORTS
Αλεσάντρο Μπιάνκο ΠΑΟΚ

Μπιάνκο: Ανακοίνωσε τον Ιταλό μέσο ο Δικέφαλος

Παίκτης του ΠΑΟΚ κι επίσημα με μορφή δανεισμού από τη Φιορεντίνα κι οψιόν αγοράς είναι ο 22χρονος Ιταλός χαφ Αλεσάντρο Μπιάνκο

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τον δανεισμό του Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Ο Δικέφαλος παρουσίασε τον 22χρονο Ιταλό μέσο με βίντεο α λα «the italian job», από τη γνωστή ταινία. Ο νεαρός μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Φιορεντίνα με οψιόν αγοράς, υπέγραψε για 1+3 χρόνια, όπως και ο συμπατριώτης του, ο στόπερ Αλεσάντρο Βολιάκο.

Στο επικό βίντεο της ΠΑΕ εμφανίζεται ο Μπιάνκο να παίρνει την τσάντα από μία κοπέλα και να βγάζει από μέσα τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Bianco is here - PAOK TV


Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρεται:

«Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο από τη Φιορεντίνα, με τη μορφή δανεισμού, με οψιόν αγοράς. Ο Ιταλός μέσος θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 22.

Κλείσιμο
Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2002 στο Τορίνο της Ιταλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την ακαδημία της Ορμπασάνο Γκαμπέτο και στη συνέχεια αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής των Τορίνο και Τσισόλα, πριν ενταχθεί στη Φιορεντίνα το 2018.Από τη σεζόν 2021‑22 έως και το 2024‑25 κατέγραψε 16 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Φιορεντίνα, πριν και ανάμεσα στους δανεισμούς του σε Ρετζιάνα και Μόντσα.

Το καλοκαίρι του 2023 δόθηκε δανεικός στη Ρετζιάνα, όπου πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν στη Serie B με 37 συμμετοχές, δύο γκολ και δύο ασίστ.
Ακολούθησε ο δανεισμός του στη Μόντσα για τη σεζόν 2024‑25, με την οποία κατέγραψε 35 συμμετοχές και ένα γκολ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Ιταλίας από την U18 έως και την U21, φτάνοντας τις 13 συμμετοχές και σημειώνοντας ένα γκολ.Καλώς ήρθες, Αλεσάντρο!».
Πηγή:www.gazzetta.gr

