ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα του Δικεφάλου στο Europa League

Η UEFA γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου το πλήρες πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League - Πρεμιέρα με Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα και αυλαία με Λιόν στη Γαλλία

Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ στο φετινό Europa League έγιναν γνωστές από την UEFA το βράδυ του Σαββάτου (30/8).

Ο Δικέφαλος ξεκινά τις υποχρεώσεις του στις  24 Σεπτεμβρίου φιλοξενώντας στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ακολουθούν δύο εκτός έδρας ματς με Θέλτα και Λιλ, αλλά στη συνέχεια υποδέχεται διαδοχικά στη Θεσσαλονίκη τις Γιουνγκ Μπόις και Μπραν.

Στις 11 Δεκεμβρίου ταξιδεύει στη Βουλγαρία για να παίξει με τη Λουντογκόρετς, ενώ τη νέα χρονιά στις 22 Ιανουαρίου παίζει με την Μπέτις στην Τούμπα, με την αυλαία της League Phase να πέφτει για τον Δικέφαλο του Βορρά στη Γαλλία απέναντι στη Λιόν στις 29 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ
1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9 – 19:45)

2η αγωνιστική: Θέλτα – ΠΑΟΚ (2/10 – 22:00)

3η αγωνιστική: Λιλ – ΠΑΟΚ (23/10 – 22:00)

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις (6/11 – 22:00)

5η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπραν (27/11 – 19:45)

6η αγωνιστική: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (11/12 – 19:45)

7η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπέτις (22/1 – 19:45)

8η αγωνιστική: Λιόν – ΠΑΟΚ (29/1 – 22:00)

