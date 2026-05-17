Eurovision 2026: Οι 10 χώρες που ψήφισε το κοινό - Ποιο φαβορί άφησε εκτός
Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα του ελληνικού televoting λίγο πριν ολοκληρωθεί η μετάδοση της Eurovision 2026
Λίγο πριν πέσει η αυλαία της βραδιάς της Eurovision 2026, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου ανακοίνωσαν την ελληνική βαθμολογία από το televoting.
Το ελληνικό κοινό έδειξε την προτίμησή του στους Antigoni και Jalla, δίνοντας σε αυτούς τους 12 βαθμούς.
Η νικήτρια της βραδιάς, η Βουλγαρία, έλαβε 10 βαθμούς από το τηλεοπτικό κοινό της Ελλάδας, ενώ η Αλβανία συγκέντρωσε 8, η Ιταλία 7, η Ρουμανία 6, το Ισραήλ 5, η Μολδαβία 4, η Αυστραλία 3, η Γαλλία 2 και η Κροατία 1 βαθμό.
Η Φινλανδία δεν έλαβε ψήφο ούτε από το ελληνικό κοινό ούτε από την ελληνική επιτροπή.
Βαθμοί televoting από Ελλάδα:
Κύπρος: 12
Βουλγαρία: 10
Αλβανία: 8
Ιταλία: 7
Ρουμανία: 6
Ισραήλ: 5
