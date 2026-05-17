16ο Συνέδριο ΝΔ: Πυρετός διεργασιών για την Πολιτική Επιτροπή και τον νέο γραμματέα, ποια ονόματα ακούγονται
Το «γαλάζιο» συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την ομιλία του πρωθυπουργού, ο οποίος θα στείλει μήνυμα συσπείρωσης και ετοιμότητας για τις εκλογές αλλά και με την ψηφοφορία της Πολιτικής Επιτροπής
Το 16ο συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώνεται σήμερα με την ομιλία του πρωθυπουργού, ο οποίος θα στείλει μήνυμα ετοιμότητας για τις εκλογές και συσπείρωσης ενόψει της δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης, την οποία ο ίδιος επιμένει να προσδιορίζει για το 2027. Η αυλαία όμως θα πέσει με την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, ενός οργάνου που έχει μεν σημασία καθώς αντανακλά τρόπον τινά τους εσωκομματικούς συσχετισμούς και εκλέγει τον νέο γραμματέα του κόμματος, όμως δεν συνεδριάζει τόσο συχνά και δεν επηρεάζει ουσιωδώς τις εξελίξεις από τη στιγμή που έχει κατοχυρωθεί η προσφυγή στη βάση του κόμματος για την ανάδειξη ηγεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι διεργασίες για τη νέα Πολιτική Επιτροπή ήταν βασικό θέμα συζήτησης κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου της ΝΔ. Και αυτό γιατί το deadline για την υποβολή υποψηφιοτήτων μετατέθηκε αρκετές φορές από τις 16:00 και εκτάθηκε εν τέλει ως και τις 19:00. Ήταν δε πολλά τα στελέχη του κόμματος που περνούσαν από το γραφείο που ήταν κεντρικά εγκατεστημένα στελέχη του κομματικού μηχανισμού, όπως ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης και ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, προκειμένου να παραδώσουν τα «κουπόνια» τους και να «κλειδώσουν» την υποψηφιότητα τους για τη νέα σύνθεση.
Τα «κουπόνια» είναι διαχρονικά ένα αντικείμενο συζητήσεων και ενίοτε αντεγκλήσεων, αν και αυτή τη φορά σε πιο χαμηλούς τόνους. Εν προκειμένω, στα στοιχεία τους τα στελέχη της ΝΔ είχαν 3.100 εγγεγραμμένους συνέδρους, όμως τα κουπόνια που εμφανίστηκαν ήταν λιγότερα και περιορίστηκαν σε κάτω από 2.500. Υπήρχαν όμως εξουσιοδοτήσεις που δεν έγιναν εν προκειμένω δεκτές, κάτι που σημαίνει ότι περιορίστηκε ο αριθμός των στελεχών που είχαν τη δυνατότητα να βάλουν υποψηφιότητα. Υπό άλλες συνθήκες, οι εξουσιοδοτήσεις θα σήμαιναν μεγαλύτερη επιρροή κάποιας πτέρυγας του κόμματος στην ανθρωπογεωγραφία, αν και εδώ και χρόνια οι «γραμμές» εντός της ΝΔ έχουν ατονήσει.
Υπό αυτό το πρίσμα θεωρείται ότι στη σύνθεση της νέας Πολιτικής Επιτροπής θα υπάρχουν στελέχη με αναφορές στον Νίκο Δένδια, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Βασίλη Κικίλια, τον Γρηγόρη Δημητριάδη κ.ο.κ., όμως η προσέγγιση είναι κεντρική και δεν υπάρχει διάθεση αντιπαραθέσεων. Σημειωτέον, εκτός εξίσωσης είναι η πλευρά Σαμαρά που δεν εκπροσωπείται ουσιαστικά, ενώ οι «Καραμανλικοί» απείχαν σταθερά από τις «γραμμές». Υπό αυτό το πρίσμα η νέα Πολιτική Επιτροπή που θα συγκληθεί σε σώμα τις επόμενες μέρες θα είναι ένα προϊόν σύνθεσης, ενώ με σταυρό εκλέγονται 150 μέλη από 214 υποψήφιους (περισσότερες γυναίκες φέτος σε σχέση με το 2022).
Κατά πληροφορίες του protothema.gr ψηλά στη σταυροδοσία αναμένεται να κινηθούν στελέχη με εμπειρία στη ΝΔ, όπως ο Γιάννης Πολιτόπουλος (διαχρονικά μέλος της Π.Ε.), ο Μπάμπης Σιάτρας, ο Διομήδης Νταούλας, ο δεύτερος σε σταυρούς το 2022 Βασίλης Κατσαρός, ο Αλέξανδρος Σπύρου και η Όλγα Βησσαράκη. Από τη νεότερη γενιά, ο Μηνάς Τσατσούλης και ο Βασίλης Γακόπουλος, η προερχόμενη από τις κομματικές οργανώσεις της Αττικής Κατερίνα Τούτουζα και ο Γιάννης Θεοφίλης.
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα είναι ο γενικός διευθυντής της ΝΔ κ. Σμυρλής, ενώ οι αρχαιρεσίες θα ξεκινήσουν μετά το μεσημέρι.
Από εδώ και πέρα, ο κ. Μητσοτάκης καλείται να «κλειδώσει» την πρόταση του για τον νέο γραμματέα του κόμματος. Στα «πηγαδάκια» του συνεδρίου δύο πρόσωπα έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των στελεχών: ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και ο βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος. Έχει ακουστεί επίσης το όνομα του Γιάννη Παππά από τη Δωδεκάνησα, ενώ είναι δεδομένο ότι ο γραμματέας θα είναι βουλευτής. Ο κ. Μητσοτάκης είχε μια διαθέσιμη shortlist με επιλογές και πλέον καλείται να πάρει μια κρίσιμη απόφαση, καθώς ο νέος γραμματέας θα κληθεί να σηκώσει εν πολλοίς το βάρος της οργανωτικής προσπάθειας για μια τρίτη τετραετία.
Δείτε εδώ τους υποψηφίους για την Πολιτική Επιτροπή
Τα ονόματα και ο γραμματέας
