Η ερωτική ζωή της Τζένιφερ Λόπεζ μετά τον Μπεν Άφλεκ: Η άρνηση να βγει ραντεβού και οι φήμες για νέο ειδύλλιο
Η ερωτική ζωή της Τζένιφερ Λόπεζ μετά τον Μπεν Άφλεκ: Η άρνηση να βγει ραντεβού και οι φήμες για νέο ειδύλλιο
Η λατίνα σταρ και ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία Office Romance, Μπρετ Γκόλντσταιν έχουν ανάψει φωτιές για το τι πραγματικά συμβαίνει μεταξύ τους
Όταν πέρυσι άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι κάτι τρέχει ανάμεσα στη Τζένιφερ Λόπεζ και τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Office Romance, Μπρετ Γκόλντσταιν, πολλοί από τους θαυμαστές της πίστεψαν ότι η σταρ είχε επιτέλους αφήσει πίσω της τον αποτυχημένο γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ.
Από τη βραδιά τους στο Μπρόντγουεϊ στη Νέα Υόρκη μέχρι αναφορές ότι οι δύο ηθοποιοί «κρυβόντουσαν» μαζί στο πάρτι μετά τα γυρίσματα του Office Romance, και μέχρι την εξομολόγηση της Λόπεζ ότι ο 45χρονος πρωταγωνιστής ήταν ο καλύτερος «φίλος» που έχει ποτέ συνεργαστεί, οι ενδείξεις έδειχναν ότι η χημεία που είχαν στα γυρίσματα είχαν μεταφερθεί και στην πραγματική ζωή.
Οι φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εκδήλωσης του Netflix για τα νέα προγράμματα ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο αυτό το αφήγημα, με τον 56χρονο Γκόλντσταιν να αγκαλιάζει τη Λόπεζ στη μέση καθώς εκείνη τον κοιτούσε με θαυμασμό.
Μια πηδή δήλωσε στην dailymail: «Η Τζένιφερ και ο Μπρετ δεν βγαίνουν ραντεβού ούτε έχουν σχέση. Νομίζουν ότι είναι πραγματικά αστείο ότι οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είναι μαζί, και το εκμεταλλεύονται για την προώθηση της ταινίας Office Romance».
Το Office Romance, που θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 5 Ιουνίου, παρουσιάζει τη Λόπεζ ως μία αφοσιωμένη διευθύντρια που ερωτεύεται έναν νεοεισερχόμενο υπάλληλο — τον οποίο υποδύεται ο Γκόλντσταιν. Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα που δημοσιοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2025 τροφοδότησαν γρήγορα τις εικασίες ότι κάτι τρέχει μεταξύ τους.
Οι θαυμαστές είχαν ήδη επισημάνει ότι ο σταρ του Ted Lasso είχε παλιότερα εκφράσει ένα είδος θαυμασμού για τη Λόπεζ — είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για την εμφάνισή της στην ταινία Hustlers σε επεισόδιο του 2018 στο podcast Films to Be Buried With.
Ωστόσο, ακόμη και αν δεν υπάρχει πραγματικός έρωτας ανάμεσά τους, σύμφωνα με δεύτερη πηγή, η Λόπεζ δεν έχει πρόβλημα να ενισχύσει την εικόνα του Γκόλντσταιν, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να εκμεταλλευτεί τη φημολογούμενη σχέση για τα φώτα της δημοσιότητας.
Από τη βραδιά τους στο Μπρόντγουεϊ στη Νέα Υόρκη μέχρι αναφορές ότι οι δύο ηθοποιοί «κρυβόντουσαν» μαζί στο πάρτι μετά τα γυρίσματα του Office Romance, και μέχρι την εξομολόγηση της Λόπεζ ότι ο 45χρονος πρωταγωνιστής ήταν ο καλύτερος «φίλος» που έχει ποτέ συνεργαστεί, οι ενδείξεις έδειχναν ότι η χημεία που είχαν στα γυρίσματα είχαν μεταφερθεί και στην πραγματική ζωή.
Οι φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εκδήλωσης του Netflix για τα νέα προγράμματα ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο αυτό το αφήγημα, με τον 56χρονο Γκόλντσταιν να αγκαλιάζει τη Λόπεζ στη μέση καθώς εκείνη τον κοιτούσε με θαυμασμό.
Η σχέση δεν επιβεβαιώνεταιΠαρά την άφθονη φημολογία, σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον τους, η Λόπεζ και ο Γκόλντσταιν δεν είναι ζευγάρι ούτε έχουν ερωτική σχέση.
Μια πηδή δήλωσε στην dailymail: «Η Τζένιφερ και ο Μπρετ δεν βγαίνουν ραντεβού ούτε έχουν σχέση. Νομίζουν ότι είναι πραγματικά αστείο ότι οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είναι μαζί, και το εκμεταλλεύονται για την προώθηση της ταινίας Office Romance».
Το Office Romance, που θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 5 Ιουνίου, παρουσιάζει τη Λόπεζ ως μία αφοσιωμένη διευθύντρια που ερωτεύεται έναν νεοεισερχόμενο υπάλληλο — τον οποίο υποδύεται ο Γκόλντσταιν. Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα που δημοσιοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2025 τροφοδότησαν γρήγορα τις εικασίες ότι κάτι τρέχει μεταξύ τους.
Οι θαυμαστές είχαν ήδη επισημάνει ότι ο σταρ του Ted Lasso είχε παλιότερα εκφράσει ένα είδος θαυμασμού για τη Λόπεζ — είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για την εμφάνισή της στην ταινία Hustlers σε επεισόδιο του 2018 στο podcast Films to Be Buried With.
Ωστόσο, ακόμη και αν δεν υπάρχει πραγματικός έρωτας ανάμεσά τους, σύμφωνα με δεύτερη πηγή, η Λόπεζ δεν έχει πρόβλημα να ενισχύσει την εικόνα του Γκόλντσταιν, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να εκμεταλλευτεί τη φημολογούμενη σχέση για τα φώτα της δημοσιότητας.
Όπως είπε η πηγή: «Ο Μπρετ είναι αστέρας, αλλά δεν είναι ακόμη πρώο όνομα. Αυτή η ταινία που κάνει με την Τζεν είναι η δουλειά της να τον κάνει μεγάλο, και το παίρνει σοβαρά. Θέλει να γίνει το επόμενο μεγάλο όνομα. Αν η ταινία πάει καλά και εκείνος γίνει πιο γνωστός από το “να είναι σε σχέση” με την Λόπεζ, δείχνει ότι είναι σημαντικός. Και ενώ υπάρχει χημεία μεταξύ τους, παίζουν το παιχνίδι για να τον μετατρέψουν σε κάτι που δεν είναι ακόμη».
Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Θα κερδίσει την προσοχή και με χαρά θα του δώσει λίγη λάμψη, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα σίγουρα δεν είναι ρομάντζο».
Σε συνέντευξή της στο Good Morning America τον Μάρτιο, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Είμαι ευτυχισμένη. Νομίζω για πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνομαι ελεύθερη· είμαι μόνη μου. Και νιώθω καλά».
Αναγνώρισε επίσης ότι το να είναι μόνη ήταν μία ασυνήθιστη εμπειρία για εκείνη, αφού είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής της σε σχέσεις, πολλές από τις οποίες ήταν με τον Άφλεκ, σε μία σχέση με επαναλαμβανόμενες διακοπές και επανασυνδέσεις.
Η πρώην σχέση της Λόπεζ με τον Άφλεκ, που ξανάρχισε το 2021 σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αρχικό τους αρραβώνα, κατέληξε σε διαζύγιο στις αρχές του επόμενου έτους.
Σύμφωνα με την πρώτη πηγή, ο χωρισμός αυτός είχε αφήσει τη Λόπεζ «καταρρακωμένη» και απρόθυμη να επιστρέψει ενεργά στον κόσμο των σχέσεων και των δεσμεύσεων: «Οι άντρες και τα ραντεβού δεν είναι πράγματα που την ενδιαφέρουν καθόλου αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά ευτυχισμένη και σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά λόγω όλης αυτής της εμπειρίας, δεν θέλει να βγαίνει ραντεβού».
Ο Άφλεκ έχει τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ, ενώ η Λόπεζ έχει τα 18χρονα δίδυμα Εμι και Μαξ με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι.
Τον Σεπτέμβριο η Λόπεζ απαθανατίστηκε σε βόλτα για ψώνια στο Λος Άντζελες με τον 14χρονο γιο του Άφλεκ, Σάμιουελ, ενώ οι πρώην συναντήθηκαν ξανά τον Δεκέμβριο όταν το παιδί του Άφλεκ, Φιν, και το παιδί της Λόπεζ, Εμι, πρωταγωνίστησαν μαζί σε σχολική παράσταση.
Τον ίδιο μήνα, η Λόπεζ και ο Άφλεκ εθεάθησαν με τον Σάμιουελ ενώ έκαναν τα ψώνια των εορτών στο Brentwood Country Mart του Λος Άντζελες.
Η πρώτη πηγή τόνισε ότι οι δύο πρώην «συνεχίζουν να περνούν χρόνο μαζί και τα παιδιά τους είναι ακόμη πολύ κοντά και βλέπονται συνέχεια». «Δεν σταμάτησαν ποτέ να είναι κοντά απλά επειδή χώρισαν», πρόσθεσε.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Άφλεκ στήριξε τη Λόπεζ στην πρεμιέρα του φιλμ Kiss of the Spider Woman τον Οκτώβριο του 2025, για την οποία υπηρέτησε και ως εκτελεστικός παραγωγός, δίνοντας δημοσίως συγχαρητήρια για την «υπέροχη» ερμηνεία της και φωτογραφιζόμενος μαζί της στο κόκκινο χαλί.
Τον τελευταίο μήνα, φάνηκε ότι ο Άφλεκ παρέδωσε το μερίδιό του στην οικία τους αξίας 61 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς, σύμφωνα με νομικά έγγραφα μια κίνηση που δείχνει ότι πιθανότατα αποχωρεί πλήρως από την κοινοκτησία.
Η πηγή σχολίασε ότι, παρά τις διαφορετικές τους ζωές και την «τεράστια ασυμφωνία» που υπήρχε λόγω της απέχθειας του Άφλεκ για τη δημοσιότητα, «ποτέ δεν ξέρεις στο Χόλιγουντ — δεν λέμε ποτέ».
Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Θα κερδίσει την προσοχή και με χαρά θα του δώσει λίγη λάμψη, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα σίγουρα δεν είναι ρομάντζο».
Η προσωπική ζωή της Λόπεζ μετά τον Άφλεκ: «Η εποχή της ευτυχίας»Προηγουμένως, η Λόπεζ είχε αποκαλύψει ότι βιώνει μία «ευτυχισμένη εποχή» στην προσωπική της ζωή με το να είναι single.
Σε συνέντευξή της στο Good Morning America τον Μάρτιο, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Είμαι ευτυχισμένη. Νομίζω για πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνομαι ελεύθερη· είμαι μόνη μου. Και νιώθω καλά».
Αναγνώρισε επίσης ότι το να είναι μόνη ήταν μία ασυνήθιστη εμπειρία για εκείνη, αφού είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής της σε σχέσεις, πολλές από τις οποίες ήταν με τον Άφλεκ, σε μία σχέση με επαναλαμβανόμενες διακοπές και επανασυνδέσεις.
Η πρώην σχέση της Λόπεζ με τον Άφλεκ, που ξανάρχισε το 2021 σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αρχικό τους αρραβώνα, κατέληξε σε διαζύγιο στις αρχές του επόμενου έτους.
Σύμφωνα με την πρώτη πηγή, ο χωρισμός αυτός είχε αφήσει τη Λόπεζ «καταρρακωμένη» και απρόθυμη να επιστρέψει ενεργά στον κόσμο των σχέσεων και των δεσμεύσεων: «Οι άντρες και τα ραντεβού δεν είναι πράγματα που την ενδιαφέρουν καθόλου αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά ευτυχισμένη και σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά λόγω όλης αυτής της εμπειρίας, δεν θέλει να βγαίνει ραντεβού».
Η σύνδεση με τον Μπεν ΆφλεκΠαρόλο που έχουν χωρίσει, η Λόπεζ και ο Άφλεκ έχουν διατηρήσει στενό δεσμό για χάρη της ευρύτερης οικογένειάς τους.
Ο Άφλεκ έχει τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ, ενώ η Λόπεζ έχει τα 18χρονα δίδυμα Εμι και Μαξ με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι.
Τον Σεπτέμβριο η Λόπεζ απαθανατίστηκε σε βόλτα για ψώνια στο Λος Άντζελες με τον 14χρονο γιο του Άφλεκ, Σάμιουελ, ενώ οι πρώην συναντήθηκαν ξανά τον Δεκέμβριο όταν το παιδί του Άφλεκ, Φιν, και το παιδί της Λόπεζ, Εμι, πρωταγωνίστησαν μαζί σε σχολική παράσταση.
Τον ίδιο μήνα, η Λόπεζ και ο Άφλεκ εθεάθησαν με τον Σάμιουελ ενώ έκαναν τα ψώνια των εορτών στο Brentwood Country Mart του Λος Άντζελες.
Η πρώτη πηγή τόνισε ότι οι δύο πρώην «συνεχίζουν να περνούν χρόνο μαζί και τα παιδιά τους είναι ακόμη πολύ κοντά και βλέπονται συνέχεια». «Δεν σταμάτησαν ποτέ να είναι κοντά απλά επειδή χώρισαν», πρόσθεσε.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Άφλεκ στήριξε τη Λόπεζ στην πρεμιέρα του φιλμ Kiss of the Spider Woman τον Οκτώβριο του 2025, για την οποία υπηρέτησε και ως εκτελεστικός παραγωγός, δίνοντας δημοσίως συγχαρητήρια για την «υπέροχη» ερμηνεία της και φωτογραφιζόμενος μαζί της στο κόκκινο χαλί.
Τον τελευταίο μήνα, φάνηκε ότι ο Άφλεκ παρέδωσε το μερίδιό του στην οικία τους αξίας 61 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς, σύμφωνα με νομικά έγγραφα μια κίνηση που δείχνει ότι πιθανότατα αποχωρεί πλήρως από την κοινοκτησία.
Η πηγή σχολίασε ότι, παρά τις διαφορετικές τους ζωές και την «τεράστια ασυμφωνία» που υπήρχε λόγω της απέχθειας του Άφλεκ για τη δημοσιότητα, «ποτέ δεν ξέρεις στο Χόλιγουντ — δεν λέμε ποτέ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα