Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης δεν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία
Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης δεν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία
Ο Χρήστος Κυμπιζής τόνισε επίσης ότι ο Σωκράτης Φάμελλος έχει δεσμευθεί να κάνει ό,τι χρειάζεται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και ότι «ξεκάθαρα επιθυμούμε συμφωνία και με τον Αλέξη Τσίπρα»
Για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ και για τις προθέσεις του κόμματος σχετικά με τον προοδευτικό χώρο μίλησε στο Action24 ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Κυμπιζής.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος έχει δεσμευθεί να κάνει ό,τι χρειάζεται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
Όπως σημείωσε, «ξεκάθαρα επιθυμούμε συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα», ενώ η συνεργασία του κόμματος επεκτείνεται και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, όπως ο Πέτρος Κόκκαλης.
Αναφερόμενος στην ανάρτηση του βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη, που εγκαλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλιών, ο κ. Κυμπιζής είπε πως ήταν «προσβλητική». Όπως τόνισε, το υπονοούμενο ότι ο πρόεδρος έχει «κρυφή ατζέντα» και υπηρετεί άλλα συμφέροντα από αυτά που έχει ψηφίσει η Κεντρική Επιτροπή, είναι «απολύτως ανυπόστατο».
«Μακάρι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα να επέτρεπαν τον εσωτερικό διάλογο όπως το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν φοβόμαστε τον διάλογο, ειδικά μεταξύ συντρόφων, όταν παλεύουμε όλοι για κοινό στόχο», πρόσθεσε.
Σχετικά με τη συμμετοχή του Παύλου Πολάκη στις διαδικασίες του κόμματος, ο κ. Κυμπιζής διευκρίνισε ότι, ο κ. Πολάκης ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ex officio, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που δεν είναι πλέον βουλευτής του κόμματος δεν θα συμμετέχει στην Πολιτική Γραμματεία κατά τη συνεδρίασή της.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος έχει δεσμευθεί να κάνει ό,τι χρειάζεται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
Όπως σημείωσε, «ξεκάθαρα επιθυμούμε συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα», ενώ η συνεργασία του κόμματος επεκτείνεται και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, όπως ο Πέτρος Κόκκαλης.
Αναφερόμενος στην ανάρτηση του βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη, που εγκαλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλιών, ο κ. Κυμπιζής είπε πως ήταν «προσβλητική». Όπως τόνισε, το υπονοούμενο ότι ο πρόεδρος έχει «κρυφή ατζέντα» και υπηρετεί άλλα συμφέροντα από αυτά που έχει ψηφίσει η Κεντρική Επιτροπή, είναι «απολύτως ανυπόστατο».
«Μακάρι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα να επέτρεπαν τον εσωτερικό διάλογο όπως το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν φοβόμαστε τον διάλογο, ειδικά μεταξύ συντρόφων, όταν παλεύουμε όλοι για κοινό στόχο», πρόσθεσε.
Σχετικά με τη συμμετοχή του Παύλου Πολάκη στις διαδικασίες του κόμματος, ο κ. Κυμπιζής διευκρίνισε ότι, ο κ. Πολάκης ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ex officio, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που δεν είναι πλέον βουλευτής του κόμματος δεν θα συμμετέχει στην Πολιτική Γραμματεία κατά τη συνεδρίασή της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα