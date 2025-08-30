Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ιταλός στόπερ Αλεσάντρο Βολιάκο
Ο Αλεσάντρο Βολιάκο αναμένεται να υπογράψει δανεικός για ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ
Συνοδευόμενος από τρεις ατζέντηδες έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Βολιάκο. Ο 26χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός της Τζένοα θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το μονοετές συμβόλαιο δανεισμού του στον ΠΑΟΚ.
Η συμφωνία του Δικεφάλου με την Τζένοα προβλέπει και οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του Ιταλού ποδοσφαιριστή το επόμενο καλοκαίρι.
⚫️⚪️ Συνοδευόμενος από τρεις ατζέντηδες έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Βολιάκο. Ο 26χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός της Τζένοα θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το μονοετές συμβόλαιο δανεισμού του στον ΠΑΟΚ.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 30, 2025
Η συμφωνία του Δικεφάλου με… pic.twitter.com/dVKjLsfFmu
