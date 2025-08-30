Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ιταλός στόπερ Αλεσάντρο Βολιάκο
ΠΑΟΚ Αλεσάντρο Βολιάκο

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ιταλός στόπερ Αλεσάντρο Βολιάκο

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο αναμένεται να υπογράψει δανεικός για ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ιταλός στόπερ Αλεσάντρο Βολιάκο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνοδευόμενος από τρεις ατζέντηδες έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Βολιάκο. Ο 26χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός της Τζένοα θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το μονοετές συμβόλαιο δανεισμού του στον ΠΑΟΚ.

Η συμφωνία του Δικεφάλου με την Τζένοα προβλέπει και οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του Ιταλού ποδοσφαιριστή το επόμενο καλοκαίρι.



Πηγή: Gazzetta


1 ΣΧΟΛΙΟ

