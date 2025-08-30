Παναθηναϊκός: Με Ρενάτο Σάντσες η αποστολή για τον Λεβαδειακό
Παναθηναϊκός: Με Ρενάτο Σάντσες η αποστολή για τον Λεβαδειακό

Πρώτη παρουσία σε αποστολή για τον Πορτογάλο άσο

Με απογευματινή προπόνηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Λεβαδειακό (31/8, 22:00).

Πρώτη φορά σε αποστολή μπήκε ο Ρενάτο Σάντσες. Εκτός ο Γεντβάι.  Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρεμιέρα στη Stoiximan Super League 1 αφού δεν έπαιξε στην 1η αγωνιστική με τον ΟΦΗ. 

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου.

Photo Credit:pao.gr


