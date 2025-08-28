«Τρέλα» για Τζίμα στην Μπράιτον μετά το ιδανικό ντεμπούτο του στο League Cup - Βίντεο

Ο Στέφανος Τζίμας πέτυχε δύο γκολ στο ντεμπούτο του με την Μπράιτον απέναντι στην Οξφορντ Γιουνάιτεντ και πλέον οι οπαδοί ζητάνε να αγωνιστεί την Κυριακή στον αγώνα πρωταθλήματος με την Μάντσεστερ Σίτι