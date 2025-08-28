«Τρέλα» για Τζίμα στην Μπράιτον μετά το ιδανικό ντεμπούτο του στο League Cup - Βίντεο
Ο Στέφανος Τζίμας πέτυχε δύο γκολ στο ντεμπούτο του με την Μπράιτον απέναντι στην Οξφορντ Γιουνάιτεντ και πλέον οι οπαδοί ζητάνε να αγωνιστεί την Κυριακή στον αγώνα πρωταθλήματος με την Μάντσεστερ Σίτι

Το ντεμπούτο του έκανε το βράδυ της Τετάρτης ο Στέφανος Τζίμας, με τη φανέλα της Μπραίτον για το League Cup Αγγλίας, στο 0-6 απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ.

Ο Στέφανος Τζίμας έδειξε την ποιότητά του στους οπαδούς της Μπράιτον, από την πρώτη του συμμετοχή κιόλας.


Ο Τζίμας πήρε εντολή να μπει στο ματς στο 66' και σε 11' λεπτά από την είσοδό του μέτρησε δύο γκολ! Για την ακρίβεια, βέβαια, τα πέτυχε σε διάστημα 5'. Στο 71' και στο 76'. Και τα δύο γκολ από ασίστ του Χάουελ.


Ακολούθησε ένα πραγματικό πάρτι στα social media της ομάδας, με τον κόσμο να αποθεώνει τον Έλληνα επιθετικό και την ομάδα να δημοσιεύει ένα μήνυμα του νεαρού προς τον κόσμο της ομάδας. 

Στη συνέχεια η Μπράιτον έθεσε το ερώτημα ποιος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας στο ματς. Πανηγυρικά ο Στέφανος βγήκε πρώτος με τον κόσμος να παραληρεί για την εμφάνισή του.


Μάλιστα, στα σχόλια των post της Μπράιτον, απαίτησαν, ο Στέφανος να ξεκινήσει βασικός στον κυριακάτικο αγώνα με αντίπαλο την Μάντσεστερ Σίτι


Στο 78' μπήκε στο ματς και ο Μπάμπης Κωστούλας, παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός στα αγγλικά γήπεδα.

