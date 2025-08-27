Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Δύο γκολ ο Τζίμας στο ντεμπούτο του με την Μπράιτον - Δείτε τα γκολ
Η Μπράιτον κέρδισε 6-0 την Όξφορντ και ο Στέφανος Τζίμας σκόραρε δις στο 2ο μέρος - Ντεμπούτο και για τον Κωστούλα
Ο Στέφανος Τζίμας έδειξε την ποιότητά του στους οπαδούς της Μπράιτον, από την πρώτη του συμμετοχή κιόλας.
Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον αγγλικό σύλλογο, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο εκτός έδρας ματς με την Όξφορντ για το Λιγκ Καπ.
Η Μπράιτον κέρδισε 6-0 την Όξφορντ και ο νεαρός άσος έκανε... όργια αν και μπήκε στον αγώνα στο 66'.
Ο Τζίμας πήρε εντολή να μπει στο ματς στο 66' και σε 11' λεπτά από την είσοδό του μέτρησε δύο γκολ! Για την ακρίβεια, βέβαια, τα πέτυχε σε διάστημα 5'. Στο 71' και στο 76'. Και τα δύο γκολ από ασίστ του Χάουελ.
Στο πρώτο πήρε την κάθετη από τον Χάουελ, έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε εύστοχα στο τετ α τετ για το 0-4. Στο 76' σε πίεση ψηλά, οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν, ο Χάουελ έδωσε στον Έλληνα φορ κι αυτός από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε στην αριστερή γωνία για το 0-5.
O Tζίμας είχε και ασίστ στο 6-0!
Ως αλλαγή από το 78' και έπειτα αγωνίστηκε και ο Μπάμπης Κωστούλας.
