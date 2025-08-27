Δύο γκολ ο Τζίμας στο ντεμπούτο του με την Μπράιτον - Δείτε τα γκολ

Ο Στέφανος Τζίμας έδειξε την ποιότητά του στους οπαδούς της Μπράιτον, από την πρώτη του συμμετοχή κιόλας.

Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον αγγλικό σύλλογο, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο εκτός έδρας ματς με την Όξφορντ για το Λιγκ Καπ.



Η Μπράιτον κέρδισε 6-0 την Όξφορντ και ο νεαρός άσος έκανε... όργια αν και μπήκε στον αγώνα στο 66'.

Ο Τζίμας πήρε εντολή να μπει στο ματς στο 66' και σε 11' λεπτά από την είσοδό του μέτρησε δύο γκολ! Για την ακρίβεια, βέβαια, τα πέτυχε σε διάστημα 5'. Στο 71' και στο 76'. Και τα δύο γκολ από ασίστ του Χάουελ.



Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcdj5ojmk1gh)



Στο πρώτο πήρε την κάθετη από τον Χάουελ, έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε εύστοχα στο τετ α τετ για το 0-4. Στο 76' σε πίεση ψηλά, οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν, ο Χάουελ έδωσε στον Έλληνα φορ κι αυτός από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε στην αριστερή γωνία για το 0-5.



O Tζίμας είχε και ασίστ στο 6-0!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Athletiko (@athletiko.gr)







Ως αλλαγή από το 78' και έπειτα αγωνίστηκε και ο Μπάμπης Κωστούλας.





Πηγη: www.gazzetta.gr



Ειδήσεις σήμερα:



Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι



Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών



Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ