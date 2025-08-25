ΠΑΟΚ: Τρέλα στην υποδοχή του Ζαφείρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία - Βίντεο, φωτογραφίες
ΠΑΟΚ: Τρέλα στην υποδοχή του Ζαφείρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία - Βίντεο, φωτογραφίες

Περισσότεροι από 1000 οπαδοί του Δικεφάλου βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να αποθεώσουν το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους

ΠΑΟΚ: Τρέλα στην υποδοχή του Ζαφείρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία - Βίντεο, φωτογραφίες
Το σίριαλ της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική του ευθεία (με τον διεθνή μέσο να φορά τα ασπρόμαυρα από τον Ιανουάριο και μετά), αλλά η υποδοχή που του επεφύλασσαν οι οπαδοί του Δικεφάλου θύμισε άλλες εποχές.



Από νωρίς το μεσημέρι εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν βρεθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να τον αποθεώσουν και όταν έκανε την εμφάνιση του λίγο στις 15:50 επικράτησε πανζουρλισμός.


Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Δικεφάλου (10.5 εκατομμύρια +2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους) αντικρίζοντας τον κόσμο που τον περίμενε δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβαινε με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να του φορούν μια μπλούζα και μετά από μεγάλη προσπάθεια να μπαίνει στο αυτοκίνητο που θα τον μεταφέρει στο ιατρικό κέντρο για τις απαραίτητες εξετάσεις, πριν βρεθεί στην Τούμπα για την υπογραφή του συμβολαίου του.

