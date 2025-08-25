Ο Ζαφείρης ολοκληρώνει το deal με τον ΠΑΟΚ, o Zαφείρης Μελάς στο video της παρουσίασης!

Η μεγάλη στιγμή της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ πλησιάζει. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη μεταγραφή της τελευταίας 25ετίας στην Ελλάδας, για τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου και μία από τις ακριβότερες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το ποσό να φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.Μετά την εντυπωσιακή άφιξή του στη Θεσσαλονίκη και την αποθέωση από εκατοντάδες φίλους του Δικεφάλου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο 22χρονος διεθνής μέσος κατευθύνθηκε στο «Μακεδονία Παλλάς» όπου τον περίμεναν οι εκπρόσωποι του και οι άνθρωποι της ομάδας.Εκεί ρυθμίστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες του deal και στη συνέχεια ο Έλληνας άσος πήρε το δρόμο για το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, διάρκειας τεσσάρων ετών.

Η παρουσίαση από τους «ασπρόμαυρους» αναμένεται να είναι... επική, εξάλλου μας έχουν συνηθίσει σε άκρως εντυπωσιακά βίντεο, αυτή τη φορά οι υπεύθυνοι σκέφτηκαν και έχουν ζητήσει από τον γνωστό τραγουδιστή, Ζαφείρη Μελά, ο οποίος είναι πρώτα απ' όλα ΠΑΟΚτσής, να συμμετέχει στο βίντεο γι' αυτό και βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Τούμπα.

Την ίδια ώρα στην Τσεχία, η παρουσία του Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει πρώτο θέμα στον αθλητικό Τύπο. «Απόλυτη τρέλα. Ο Ζαφείρης έφτασε στη Θεσσαλονίκη και οι οπαδοί του ετοίμασαν ένα συναρπαστικό καλωσόρισμα», γράφει η ιστοσελίδα Ruik.cz, σημειώνοντας πως η «υποδοχή των φίλων του ΠΑΟΚ ήταν κολασμένη».Η ιστοσελίδα Infotbal.cz τονίζει: «Ο Ζαφείρης και η τρέλα στην Ελλάδα. Ένα πλήθος οπαδών τον περίμεναν στο αεροδρόμιο», ενώ η Sport.cz φιλοξενεί βίντεο και φωτογραφίες από την αποθέωση, με τον τίτλο: «Τρέλα για Ζαφείρη».Η άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη συνοδεύτηκε από στιγμές αποθέωσης, εικόνες που κατέγραψε το PAOK TV. Το βίντεο με τα αποκλειστικά πλάνα θύμιζε «παρακάμερα» αγώνα: τραγούδια, συνθήματα, ασπρόμαυρη τρέλα και το πλήθος να τον «εξαφανίζει» στις αγκαλιές του.«Δεν φεύγεις από εδώ, δεν φεύγεις...», ακούγεται να του λέει ένας φίλος του «Δικεφάλου»!Εικόνες που δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για το πώς υποδέχεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές που πιστεύει ότι μπορούν να αλλάξουν την ιστορία της.