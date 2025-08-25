Super League 1: Η βαθμολογία μετά τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας, η βαθμολογία (με την εκκρεμότητα του Παναθηναϊκός-ΟΦΗ) και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League 1
Η πρώτη αγωνιστική, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού υπάρχει η εκκρεμότητα της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - ΟΦΗ, η οποία αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα του τριφυλλιού, ώστε να προετοιμαστεί για τη ρεβάνς με τη Σαμσούνσπορ.
Το αξιοσημείωτο της πρώτης αγωνιστικής, στην οποία καταγράφηκε μόνο μία εκτός έδρας νίκη (του Ατρομήτου στο Αγρίνιο) ήταν ότι δεν υπήρξε ούτε μία ισοπαλία.
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα (1η αγωνιστική)
Σάββατο 23 Αυγούστου
Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-0
Άρης-Βόλος 2-0
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 0-2
Κυριακή 24 Αυγούστου
ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 1-0
Δευτέρα 25 Αυγούστου
Λεβαδειακός-Κηφισιά 3-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)
1. Ατρόμητος 2-0 3
2. ΑΕΚ 2-0 3
3. Άρης 2-0 3
4. Ολυμπιακός 2-0 3
5. Λεβαδειακός 3-2 3
6. ΠΑΟΚ 1-0 3
7. ΟΦΗ 0-0 0
8. Παναθηναϊκός 0-0 0
9. Κηφισιά 2-3 0
10. ΑΕΛ Novibet 0-1 0
11. Asteras Aktor 0-2 0
12. Βόλος 0-2 0
13. Παναιτωλικός 0-2 0
14. Πανσερραϊκός 0-2 0
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ δεν έχουν αγωνιστεί.
*Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα της ομάδας της Αθήνας.
Η επόμενη αγωνιστική (2η)
Σάββατο 30 Αυγούστου
19:00 Βόλος - Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ
21:00 Άρης-Παναιτωλικός
21:30 ΑΕΛ-Κηφισιά
Κυριακή 31 Αυγούστου
20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
21:00 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος
22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός
