Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι πλέον και επίσημα δισεκατομμυριούχος
Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι πλέον και επίσημα δισεκατομμυριούχος
Ο Ελβετός παλαίμαχος τενίστας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, είδε πλέον την περιουσία του να φτάνει στο 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια εξαιτίας των έξυπνων επενδύσεων που έκανε τα τελευταία χρόνια
Τον Σεπτέμβριο του 2022 αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επίσημο αγώνα σφραγίζοντας το τέλος μιας απίστευτης καριέρας με 20 τίτλους Grand Slam και δύο Ολυμπιακά μετάλλια.
Ο Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος κατέκτησε τον τελευταίο του τίτλο στην ATP, σε ηλικία 38 ετών, το 2019 (στη Βασιλεία και το γήπεδο όπου μικρός ήταν ball boy) παρέμεινε μέχρι την αποχώρηση του ο πιο ακριβοπληρωμένος τενίστας.
Ωστόσο ο 44χρονος πλέον Ελβετός (είχε γενέθλια στις 8 Αυγούστου) εξακολουθεί να είναι μια πραγματική... μηχανή χρημάτων, καθώς πλέον ανήκει και επίσημα στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes.
Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο έχει να κάνει με το ότι τα κέρδη του από τα τουρνουά που κατέκτησε ή συμμετείχε στην 20ετή καριέρα του ήταν 130.5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά σ' αυτά έχει προσθέσει περίπου άλλα 970 εκατομμύρια από εμπορικές συμφωνίες και επενδύσεις, που του επέτρεψαν να μπει σ' αυτό το μικρό κλαμπ των επτά δισεκατομμυριούχων αθλητών (Τάιγκερ Γουντς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τζούνιορ Μπρίντζεμαν, Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και ο Ρουμάνος παλαίμαχος τενίστας Ιόν Τσίριακ).
Ο Φέντερερ που εξακολουθεί να έχει τεράστιες χορηγίες, είδε την περιουσία του να εκτοξεύεται μετά την επιλογή του να αφήσει την Nike για την ιαπωνική εταιρία Uniqlo (έναντι 300 εκατομμυρίων για 10 χρόνια) αλλά και την απόφαση του να επενδύσει στην ελβετική εταιρεία παπουτσιών και ενδυμάτων On.
Η Uniqlo δεν έχει στα προϊόντα της παπούτσια τένις και ο Φέντερερ αποφάσισε να στηρίξει την On (που εξειδικεύεται στα αθλητικά υποδήματα) αποκτώντας το 3% των μετοχών της εταιρίας το 2019. Η είδηση γρήγορα έκανε τον γύρο του κόσμου, με την On να κάνει δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2021 και πλέον η αξία των μετοχών του Φέντερερ εκτιμάται ότι είναι πάνω από 375 εκατομμύρια δολάρια.
Στα παραπάνω να σημειώσουμε ότι ο Ελβετός έχει και τις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η εταιρεία διαχείρισης Team8, που ίδρυσε με τον μάνατζέρ του, Τόνι Γκόντσικ, το 2013, είναι συνιδρυτής του Laver Cup, ενός ετήσιου τουρνουά τένις που ανήκει στην ATP και προσελκύει κορυφαίους τενίστες, ενώ είναι και μέτοχος μειοψηφίας στην εταιρεία τροφίμων NotCo, η οποία αναπτύσσει φυτικά τρόφιμα.
Οι ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί
Ο Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος κατέκτησε τον τελευταίο του τίτλο στην ATP, σε ηλικία 38 ετών, το 2019 (στη Βασιλεία και το γήπεδο όπου μικρός ήταν ball boy) παρέμεινε μέχρι την αποχώρηση του ο πιο ακριβοπληρωμένος τενίστας.
Ωστόσο ο 44χρονος πλέον Ελβετός (είχε γενέθλια στις 8 Αυγούστου) εξακολουθεί να είναι μια πραγματική... μηχανή χρημάτων, καθώς πλέον ανήκει και επίσημα στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes.
Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο έχει να κάνει με το ότι τα κέρδη του από τα τουρνουά που κατέκτησε ή συμμετείχε στην 20ετή καριέρα του ήταν 130.5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά σ' αυτά έχει προσθέσει περίπου άλλα 970 εκατομμύρια από εμπορικές συμφωνίες και επενδύσεις, που του επέτρεψαν να μπει σ' αυτό το μικρό κλαμπ των επτά δισεκατομμυριούχων αθλητών (Τάιγκερ Γουντς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τζούνιορ Μπρίντζεμαν, Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και ο Ρουμάνος παλαίμαχος τενίστας Ιόν Τσίριακ).
Ο Φέντερερ που εξακολουθεί να έχει τεράστιες χορηγίες, είδε την περιουσία του να εκτοξεύεται μετά την επιλογή του να αφήσει την Nike για την ιαπωνική εταιρία Uniqlo (έναντι 300 εκατομμυρίων για 10 χρόνια) αλλά και την απόφαση του να επενδύσει στην ελβετική εταιρεία παπουτσιών και ενδυμάτων On.
Η Uniqlo δεν έχει στα προϊόντα της παπούτσια τένις και ο Φέντερερ αποφάσισε να στηρίξει την On (που εξειδικεύεται στα αθλητικά υποδήματα) αποκτώντας το 3% των μετοχών της εταιρίας το 2019. Η είδηση γρήγορα έκανε τον γύρο του κόσμου, με την On να κάνει δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2021 και πλέον η αξία των μετοχών του Φέντερερ εκτιμάται ότι είναι πάνω από 375 εκατομμύρια δολάρια.
Στα παραπάνω να σημειώσουμε ότι ο Ελβετός έχει και τις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η εταιρεία διαχείρισης Team8, που ίδρυσε με τον μάνατζέρ του, Τόνι Γκόντσικ, το 2013, είναι συνιδρυτής του Laver Cup, ενός ετήσιου τουρνουά τένις που ανήκει στην ATP και προσελκύει κορυφαίους τενίστες, ενώ είναι και μέτοχος μειοψηφίας στην εταιρεία τροφίμων NotCo, η οποία αναπτύσσει φυτικά τρόφιμα.
Οι ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα