A Bola: Η Σπόρτινγκ φουλάρει για Ιωαννίδη, βλέπει και Κωνσταντέλια
Σύμφωνα με το πορτογαλικό Μέσο η ομάδα της Λισαβόνας πέρα από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού ενδιαφέρεται και για τον μέσο του ΠΑΟΚ
Η Σπόρτινγκ μετά την απόκτηση του Βαγιαννίδη έχει απλώσει τα δίχτυα της στην ελληνική αγορά και λίγο πριν το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου ετοιμάζεται για τις τελικές της κινήσεις.
Όπως αποκαλύπτει σήμερα η A Bola τα «λιοντάρια» μόλις ολοκληρώσουν την πώληση του Δανού επιθετικού Χάρντερ στη Μίλαν (23 εκατομμύρια συν μπόνους) θα καταθέσουν την επίσημη πρόταση τους στον Παναθηναϊκό για τον Φώτη Ιωαννίδη ο οποίος είναι και ο βασικός τους στόχος για τη θέση του φορ.
Οι Πορτογάλοι αναφέρουν ότι στη Σπόρτινγκ αισιοδοξούν ότι η μεταγραφή θα κλείσει κάπου στα 20 εκατομμύρια, σημειώνοντας πάντως ότι όπως φάνηκε στην υπόθεση Βαγιαννίδη, ο ΠΑΟ είναι σκληρός διαπραγματευτής...
Ωστόσο, σε άλλο δημοσίευμα της A Bola, υπάρχει η αποκάλυψη ότι στη μεταγραφική λίστα της Σπόρτινγκ υπάρχει πλέον και το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια! Οι πρωταθλητές Πορτογαλίας μετά την άρνηση της Λα Κορούνια να παραχωρήσει τον Γερεμάι έναντι 25 εκατομμυρίων, εξετάζουν τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν με τον «Ντέλια» να είναι πολύ ψηλά στη λίστα αν και όπως σημειώνεται ο Δικέφαλος πολύ δύσκολα θα παραχωρήσει το... διαμάντι του.
