Χρυσός ο Δημήτρης Οικονόμου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα kickboxing World Boxing
Τα World games είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση για αθλήματα που δεν εντάσσονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες αναγνωρισμένα από την Ολυμπιακή επιτροπή
Στο Τσενγκντού της Κίνας, στα World Games 2025, ο Δημήτρης Οικονόμου — μόλις 21 ετών — έγραψε ιστορία. Στην κατηγορία kickboxing Point Fighting (-84 κιλά) με καταιγιστικές αντιδράσεις, αψεγάδιαστη τακτική και ψυχραιμία ασυναγώνιστη, επικράτησε του Μεξικανού Έκτορ Σολόριο και ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στη χώρα μας ένα χρυσό που συναρπάζει.
Τα World games είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση για αθλήματα που δεν εντάσσονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες αναγνωρισμενα από την Ολυμπιακή επιτροπή και είναι προς ένταξη. Η διάκριση στα World Games είναι ισάξια με Ολυμπιακο μετάλλιο μιας και σε κάθε αγώνισμα αγωνιζόταν οι καλύτεροι όλου του κόσμου.
Η Διεθνής Ομοσπονδία World Games (IWGA) ανακήρυξε τον Δημήτρη Οικονόμου «Αθλητή της Ημέρας» — μια αναγνώριση που συνοδεύτηκε από ειδικό αφιερωμένο βίντεο, ένα μικρό δείγμα του πόσο ξεχωριστή είναι αυτή η στιγμή.
Η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν ποτέ στρωμένη με ροδοπέταλα. Ο Δημήτρης ξεκίνησε από τα 8 του χρόνια να αγωνίζεται σ’ αυτό το ιδιαίτερο — και εξαιρετικά απαιτητικό — αγωνιστικό στυλ: το point fighting. Τραχύ, τεχνικό, γρήγορο, απολύτως στρατηγικό. Αυτό που απαιτεί όχι μόνο δύναμη και ταχύτητα — αλλά ακρίβεια, ψυχραιμία και μια διαρκή μάχη με τον ίδιο σου τον εαυτό
Μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει περισσότερα από 90 χρυσα μετάλλια σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, βάζοντας με συνέπεια την Ελλάδα στο διεθνές προσκήνιο κατακτώντας μέχρι σήμερα 2 Πανευρωπαϊκά και ένα Παγκόσμιο στην κατηγορία εφήβων Νεανίδων και 1 Πανευρωπαϊκό και 1 Παγκόσμιο στην κατηγορία ανδρών.
Τον Νοέμβριο του 2024, στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Αθήνας, στέφθηκε ξανά πρωταθλητής, παίρνοντας την πρώτη θέση και την πρόκριση για τα World Games 2025.
Σκέψου μόνο… Όλα αυτά τα χρόνια, ο Δημήτρης δεν έλαβε γενναιόδωρες επιχορηγήσεις ή ευκολίες. Αγωνιζόταν με πάθος, μέσα από ατέλειωτες ώρες προπόνησης, στερήσεις, τραυματισμούς, αμφιβολίες. Ο δρόμος αυτός απαιτεί να θυσιάζεις στιγμές με φίλους και οικογένεια, νύχτες που ξενυχτάς πάνω από τεχνικές και τακτικές, και την εσωτερική μάχη να μην εγκαταλείψεις — ακόμα κι αν δεν βλέπεις άμεσα αποτελέσματα.
Και όμως. Αυτό το αγόρι από την Αθήνα, με ατσάλινη αποφασιστικότητα και παγκόσμια καρδιά, έδειξε πως όταν ένας άνθρωπος ξέρει τι θέλει και έχει τη θέληση να θυσιαστεί, μπορεί να κατακτήσει τα πάντα.
