Premier League: Η Μπρέντφορντ 1-0 την Άστον Βίλα, η Μπόρνμουθ υπέταξε τη Γουλβς - Δείτε τα γκολ
Η Μπέρνλι βγήκε νικήτρια με 1-0 στο ντέρμπι των νεοφώτιστων απέναντι στην Σάντερλαντ
Με μία έκπληξη και δύο πολύ σημαντικά τρίποντα, συνέχισε το Σαββατιάτικο πρόγραμμα της Premier League, με τη Μπρέντφορντ να επικρατεί της Άστον Βίλα με 2-0, την Μπόρνμουθ να παίρνει τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Γούλβς και την Μπέρνλι να βγαίνει νικήτρια, 2-0 στο ντέρμπι των νεοφώτιστων με την Σάντερλαντ.
Η Μπρέντφορντ νίκησε την Άστον Βίλα με 1-0 με το πρώτο γκολ του Ουατάρα με τη φανέλα της ομάδας. Η γηπεδούχος ήταν καλύτερη από την αντίπαλό της, απείλησε με τον Ντάμσγκααρντ στο 3ο λεπτό και προηγήθηκε με τον Ουατάρα στο 13′.
Η Βίλα ανέβασε ταχύτητα μετά το 30' και προσπάθησε με τον Τίλεμανς να φέρει το ματς στα ίσα. Ο Γουότκινς είχε μια ακόμη καλή στιγμή στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, η Βίλα ήθελε, αλλά δεν μπορούσε. Πρώτη νίκη στη σεζόν για τη Μπρέντφορντ, χωρίς γκολ στα πρώτα δύο παιχνίδια η Άστον Βίλα.
Πρώτη νίκη για Μπόρνμουθ
Την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League πέτυχε η Μπόρνμουθ, η οποία επικράτησε με 1-0 της Γουλβς. Δυνατό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους και μόλις στο 4ο λεπτό ο Ταβερνιέρ άνοιξε το σκορ. Είχαν τις στιγμές τους οι φιλοξενούμενοι στο πρώτο μέρος, προσπάθησαν να απειλήσουν, αλλά δεν κατάφεραν κάτι θετικό.
Μάλιστα, τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα γι αυτούς στο 49' όταν ο Τότι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η Μπόρνμουθ διαχειρίστηκε ιδανικά την κατάσταση δεν δέχθηκε φάση και κάπως έτσι, η πρώτη της νίκη είναι γεγονός. Στον αντίποδα, οι «Λύκοι» έμειναν στον πάτοτης βαθμολογίας, δίχως γκολ υπέρ τους και με πέντε γκολ σε βάρος τους.
«Προσγείωσε» τη Σάντερλαντ η Μπέρνλι
Άνοιξε τα φτερά της και πέταξε στην εντυπωσιακή της πρεμιέρα στην Premier League η Σάντερλαντ, αλλά η Μπέρνλι την... προσγείωσε ανώμαλα στην πραγματικότητα. Οι Clarets επέβαλαν την ισχύ τους απέναντι στους Blackcats και πήραν τη μονομαχία των νεοφώτιστων μαζί με τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα.
Η Σάντερλαντ μπήκε καλά στο ματς, απείλησε με τον Ταλμπί αλλά η Μπέρνλι ήταν αυτή που έκανε τη δουλειά και προηγήθηκε. Στο 47ο λεπτό ο Κούλεν τής έδωσε το προβάδισμα με φανταστικό πλασέ και στο φινάλε, στο 88', ο Τζέιντον Άντονι από σερβιτόρος στο πρώτο γκολ, έγινε σκόρερ για να κλειδώσει το τρίποντο της ομάδας του.
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά - 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35' Τζόνσον, 45'+2 Ραλφίνια) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Premier League (2η)
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά - 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35' Τζόνσον, 45'+2 Ραλφίνια) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Λιντς 19:30
Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 24/8
Έβερτον-Μπράιτον 24/8
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 24/8
