Bundesliga: Εκκωφαντική πρεμιέρα για την Μπάγερν, 6-0 τη Λειψία - Δείτε τα γκολ
Bundesliga Μπάγερν Μονάχου Λειψία

Bundesliga: Εκκωφαντική πρεμιέρα για την Μπάγερν, 6-0 τη Λειψία - Δείτε τα γκολ

Ορεξάτος ο Κέιν που πέτυχε χατ τρικ, εξαιρετικός και ο Ολίσε

Αεράτη στην πρεμιέρα της Bundesliga η Μπάγερν, διέλυσε με 6-0 τη Λειψία και έδειξε πως είναι το μεγάλο φαβορί και για τον φετινό τίτλο. Η πρωταθλήτρια μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην αντίπαλό της, έκανε ό,τι ήθελε στο ματς και άρχισε με τρομερή αυτοπεποίθηση τη σεζόν. Ορεξάτος ο Κέιν που πέτυχε χατ τρικ, εξαιρετικός και ο Ολίσε.

Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα

Η Μπάγερν μπήκε δυνατά, πίεσε, πήρε τον έλεγχο και εκμεταλλεύθηκε την κάκιστη αμυντική λειτουργία της αντιπάλου. Ο Ολίσε ήταν ο κινητήριος μοχλός και ο παίκτης που βρήκε πρώτος δίχτυα στο φετινό πρωτάθλημα. Στο 27' πέτυχε το 1-0, με τον Ντίας να παίρνει τη σκυτάλη στο 32' και να σημειώνει το 2-0. Ο Ολίσε στο 42' έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες των φιλοξενούμενων πετυχαίνοντας το 3-0. Σην επανάληψη ανέλαβε ο Κέιν, ο οποίος μέσα σε 14 λεπτά πέτυχε ένα εντυπωσιακό χατ τρικ. Στο 64' σημείωσε το 4-0, στο 74ο λεπτό το 5-0 και στο 78' διαμόρφωσε το 6-0.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Bundesliga:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0

Σάββατο 23 Αυγούστου

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ
Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ
Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ
Άϊντραχτ-Βέρντερ Βρέμης
Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη
Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ

Κυριακή 24 Αυγούστου

Μάιντς-Κολωνία
Γκλάντμπαχ-Αμβούργο


Πηγή:www.gazzetta.gr


