Diamond League: Με Καραλή, Τεντόγλου και Τζένγκο η Ελλάδα στον τελικό της Ζυρίχης

Το Diamond League της Λωζάνης ολοκληρώθηκε με απροσδότηκο τρόπο λόγω της δυνατής βροχής που χάλασε τα σχέδια τόσο των αθλητών όσο και των διοργανωτών για μεγάλες επιδόσεις.

Με τη λήξη του αγώνα της ελβετικής πόλης όμως ξεκαθάρισε το τοπίο σε ότι έχει να κάνει με τις προκρίσεις των αθλητών και αθλητριών στον τελικό της συγκεκριμένης σειράς αγώνων που θα γίνει στη Ζυρίχη στις 27 και 28 Αυγούστου.

Μπορεί να απομένει ένα ακόμη Diamond League, αυτό στις Βρυξέλλες στις 22 Αυγούστου, όμως στο πρόγραμμα του δεν έχει ενταχθεί κανένα από τα αγωνίσματα που πρωταγωνιστούν αθλητές και αθλήτριες της χώρας μας.

Η Ελλάδα, λοιπόν, θα είναι παρούσα σε έναν ακόμη τελικό Diamond League μόνο που αυτή τη φορά θα εκπροσωπηθεί από τρεις αθλητές. Ελίνα Τζένγκο, Εμμανουήλ Καραλής και φυσικά ο Μίλτος Τεντόγλου θα βρίσκονται στον μεγάλο τελικό, λίγες ημέρες πριν αναχωρήσουν για την Ιαπωνία και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Η Ελίνα Τζένγκο είναι αυτή που κατέχει την κορυφή της βαθμολογίας στον ακοντισμό έχοντας συγκεντρώσει 27 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση στη βαθμολογία του επί κοντώ βρίσκεται ο Εμμανουήλ Καράλης! Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του επί κοντώ έχει συγκεντρώσει 44 βαθμούς και είναι μόλις 4 βαθμούς πίσω από τον Αρμάντ Ντουπλάντις (48 β.).

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα αγωνιστεί σε τελικό Diamond League ο Μίλτος Τεντόγλου! Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους μπορεί στον τελευταίο του αγώνα στη Λοζάνη να ταλαιπωρήθηκε λόγω της έντονης βροχής, είχε όμως ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη Ζυρίχη. Ο Τεντόγλου έχει την τρίτη θέση στη βαθμολογία του μήκους με 15 βαθμούς και βρίσκεται πίσω από τον Αυστραλό Λίαμ Αντκοκ και τον Τζαμαϊκανό Γουέιν Πίνοκ. Μάλιστα από τους τρεις αθλητές της χώρας μας που μετέχουν στον τελικό είναι ο μόνος που έχει κατακτήσει ήδη μια φορά το διαμάντι με τη νίκη του το 2022 στον τελικό της Ζυρίχης.

Οι ελληνικές συμμετοχές στον φετινό τελικό, 27-28 Αυγούστου, Ζυρίχη

Τέταρτη 27 Αυγούστου 2025

18:43 Εμμανουήλ Καραλής, επί κοντώ

19:35 Μίλτος Τεντόγλου, μήκος

Τηλεοπτική μετάδοση: ΕΡΤ3 18:30

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

20:45 Ελίνα Τζένγκο, ακοντισμός

Τηλεοπτική μετάδοση: ΕΡΤ3 20:00



