Τα παιδία παίζει: Ο Λαρεντζάκης «απάντησε» με φατούρο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Δείτε βίντεο
Πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης είχε ρίξει φάπα στον Λαρεντζάκη μετά το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο - Έπειτα απ' όσα ακούστηκαν, απόψε ήρθε η «απάντηση»
Μία σου και... μία μου.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης απάντησε στην φάπα που ... έφαγε προ ημερών από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με φατούρο στον αστέρα του NBA.
Συγκεκριμένα μετά τον αγώνα με το Μαυροβούνιο στην Θεσσαλονίκη ο Γιάννης "σφαλιάρωσε" τον Έλληνα διεθνή άσο και δημιουργήθηκε τεράστιο θέμα στα social media.
Λίγες ημέρες αργότερα, μετά το φιλικό με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ ο Λαρεντζάκης έσπευσε όταν το παιχνίδι είχε τελειώσει να ρίξει φιλική σφαλιάρα στον Γιάννη και να δείξει πως το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό. Ακολούθησαν και άλλοι παίκτες της Εθνικής.
Αμέσως μετά ο Λαρεντζάκης δήλωσε: «Δουλεύουμε κάθε μέρα τον τρόπο παιχνιδιού με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ανοίγει όλα τα ελεύθερα σουτ γιατί προσαρμόζονται όλες οι άμυνες πάνω του.
Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά. Ο Γιάννης μάς δίνει τεράστια ώθηση, έχει μις ματς σε κάθε φάση. Είναι τρομερό να τον έχεις συμπαίκτη, το ταλέντο του είναι αδιαμφισβήτητο. Μας δίνει αυτοπεποίθηση και είναι πολύ σημαντικό που τον έχουμε υγιή και είναι μαζί μας».
