Στον τελικό του Super Cup Σαουδικής Αραβίας η Αλ Νασρ του Ρονάλντο, 2-1 την Αλ Ιτιχάντ - Δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Ριάντ, άνοιξε το σκορ με τον Σαντιό Μανέ, για να ισοφαρίσει ο Μπέργκβαϊν για την Αλ Ιτιχάντ, το τελικό 2-1 έκανε ο Ζοάο Φέλιξ - Στον τελικό θα αντιμετωπίσει μια εκ των Αλ Αχλί και Αλ Καντίσια
Η Αλ Νασρ, ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Ζοάο Φέλιξ και του Σαντιό Μανέ, επικράτησε στον πρώτο μεγάλο αγώνα της σεζόν, στο Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας, εναντίον της Αλ-Ιτιχάντ, κερδίζοντας με 2-1 και εξασφαλίζοντας μια θέση στον τελικό.
Η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς πήρε το προβάδισμα μετά από μόλις δέκα λεπτά με τον Σαντιό Μανέ. Λιγότερο από πέντε λεπτά αργότερα, η Αλ-Ιτιχάντ ισοφάρισε με τον Μπέργκβαϊν, ενώ ο Μανέ δέχτηκε επίσης κόκκινη κάρτα (25’) λίγο μετά την ισοφάριση.
Αυτό δεν επηρέασε την Αλ Νασρ , η οποία έφτασε στο 2-1 στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου (61’), όταν ο Ρονάλντο έδωσε ασίστ στον Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος σκόραρε από κοντινή απόσταση, προσφέροντας τη νίκη και μια θέση στον τελικό στην ομάδα του.
Αντίπαλός της στον τελικό θα είναι η νικήτρια από το ζευγάρι Αλ Αχλί -Αλ Καντίσια).
