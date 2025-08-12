Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
ΠΑΟΚ: Διαψεύδει περί οριστικής συμφωνίας για τον Ζαφείρη - «Πολύ μακριά από την πραγματικότητα»
Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της Σλάβια διέψευσε τσέχικο δημοσίευμα περί πρότασης 16 εκατ. ευρώ από το κλαμπ της Θεσσαλονίκης για τον Ελληνα άσο
Θέση στα περί οριστικής συμφωνίας με τη Σλάβια Πράγας για την αγορά του Χρήστου Ζαφείρη πήρε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Συγκεκριμένα, μέσω ενημέρωσης ο Δικέφαλος τονίζει πως «ό,τι κυκλοφορεί σήμερα περί δήθεν συμφωνίας και κλειδωμένου deal, είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα»
Αυτή η κίνηση των «ασπρόμαυρων» έρχεται λίγο μετά τη διάψευση του προέδρου της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ, στο τσέχικο δημοσίευμα που θέλει τον ΠΑΟΚ να έχει καταθέσει νέα πρόταση στην ομάδα της Πράγας για τον 22χρονο διεθνή Έλληνα, που μαζί με τα μπόνους φτάνει τα 16.000.000 ευρώ.
Ο διοικητικός ηγέτης του τσεχικού κλαμπ μάλιστα φρόντισε να διατρανώσει την διάψευση στο θέμα αυτό πηγαίνοντας και σχολιάζοντας ο ίδιος κάτω από το δημοσίευμα το οποίο αναφερόταν στην συγκεκριμένη προσφορά και γράφοντας πως δεν σταλθεί τέτοια πρόταση από τον «δικέφαλο του βορρά».
Η ατάκα του ήταν: «Καλημέρα, Δεν έχει σταλεί. Χαιρετίσματα από το Edenu (έτσι λεγόταν παλαιότερα το γήπεδο της Σλάβια)».
Ο Τσέχος δημοσιογράφος δεν έμεινε με... σταυρωμένα τα χέρια και πέρασε στην αντεπίθεση φέρνοντας παραδείγματα επιτυχημένων ρεπορτάζ του κατά το παρελθόν.
«Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ίσως να είμαστε τόσο «ανακριβείς» όσο την άνοιξη με τους Σανγιάνγκ, Γιαβόρτσεκ, Χάσιοκα, Κλίμεντ, Σουλτς, Πετς... Σε κάθε περίπτωση, σας εύχομαι τη σωστή απόφαση υπέρ της Σλάβια και του τσεχικού ποδοσφαίρου. Και μια σπουδαία καριέρα στον Χρήστο. Χαιρετισμούς από τη Μοραβία».
