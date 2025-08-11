Συμφώνησε με Χαραλαμπόπουλο η ΑΕΚ - Άμεσα οι επίσημες ανακοινώσεις

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος συμφώνησε με την ΑΕΚ επικυρώνοντας την επιστροφή του στα ελληνικά παρκέ μετά από ξενιτιά πέντε ετών σε Ιταλία και Τουρκία