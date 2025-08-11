Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Συμφώνησε με Χαραλαμπόπουλο η ΑΕΚ - Άμεσα οι επίσημες ανακοινώσεις
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος συμφώνησε με την ΑΕΚ επικυρώνοντας την επιστροφή του στα ελληνικά παρκέ μετά από ξενιτιά πέντε ετών σε Ιταλία και Τουρκία
Αίσιο τέλος φαίνεται πως είχαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, με τις δύο πλευρές να έχουν δώσει στα χέρια και τον Έλληνα φόργουορντ να είναι έτοιμος πλέον να επιστρέψει στη Stoiximan Basket League, έχοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών (μία στρατηγική που ακολουθείται από την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν αφού το ίδιο έγινε με τον Κατσίβελη και τον Μπάρτλεϊ. Τριετές συμβόλαιο έχει ο Φλιώνης).
Οι συζητήσεις ανάμεσα στον 28χρονο φόργουορντ (2,04 μ.) και τη «Βασίλισσα» βρίσκονταν σε καλό δρόμο. Τόσο ο Ντράγκαν Σάκοτα όπως και ο Μάκης Αγγελόπουλος θέλουν τον 28χρονο στην ΑΕΚ, αφού μιλάμε για ένα παιδί που θα δώσει βάθος και ποιότητα στη θέση 3 και έχει και την απαραίτητη εμπειρία για να το κάνει.
Ο Έλληνας διεθνής είχε τραυματιστεί στο ματς του Άρη με την Τουρκ Τέλεκομ και υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που τον ανάγκασε να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν που πέρασε.
Στο παρελθόν ο Χαραλαμπόπουλος έχει παίξει στην Ελλάδα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Λαύριο, και Ιωνικό, ενώ την τύχη του έχει δοκιμάσει στο εξωτερικό κατά κύριο λόγο στην Ιταλία με Βενέτσια, Φορτιτούντο Μπολόνια, Πέζαρο, Σάσαρι. Τέλος έχει αγωνιστεί και στην Τουρκ Τέλεκομ. Την περίοδο του 2023-24 με τη φανέλα της Σάσαρι είχε κατά μέσο όρο από 8,9 πόντους με 3,9 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.
