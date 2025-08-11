Πρωταθλητής Ευρώπης με τη Λίβερπουλ συμβουλεύει τον Ζαφείρη: Μείνε στην Σλάβια να παίξεις στο Champions League

O Βλαντιμίρ Σμίτσερ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον διεθνή Έλληνα μέσο ο οποίος είναι στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ