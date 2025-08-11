Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Πρωταθλητής Ευρώπης με τη Λίβερπουλ συμβουλεύει τον Ζαφείρη: Μείνε στην Σλάβια να παίξεις στο Champions League
O Βλαντιμίρ Σμίτσερ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον διεθνή Έλληνα μέσο ο οποίος είναι στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ
Εδώ και μερικές μέρες έχει βουίξει η αγορά του ποδοσφαίρου για την πιθανή μετακίνηση του Έλληνα διεθνή Χρήστου Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας στον ΠΑΟΚ.
Ο «Δικέφαλος» έχει βάλει στο τραπέζι μέχρι και 12 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό του το Ζαφείρη, με την τσέχικη ομάδα όμως να μην δείχνει την διάθεση να τον παραχωρήσει.
Ο παλαίμαχος Τσέχος ποδοσφαιριστής της Σλάβια Πράγας, Βλαντιμίρ Σμίτσερ σε δηλώσεις του σε μέσο της χώρας του συμβούλεψε τον Έλληνα διεθνή μέσο να μην πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Λίβερπουλ το 2005, τόνισε πως ο Ζαφείρης θα πρέπει να περιμένει να αγωνιστεί φέτος με τη Σλάβια στη League Phase του Champions League, έτσι ώστε να έρθουν υψηλότερες προτάσεις για εκείνον από μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κλαμπ.
Αναλυτικά όσα είπε για τον Ζαφείρη:
«Τον Ζαφείρη τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Και πιθανόν να του προσφέρει πολλά χρήματα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη του. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος τον θέλει, αλλά του δίνω αυτή τη συμβουλή: Περίμενε, παίξε στο Champions League και σε μισό χρόνο ή σε ένα χρόνο θα έχεις νέα πρόταση. Ή μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη. Να είσαι υπομονετικός και τα χρήματα θα έρθουν.
Ο Χρήστος είναι παίκτης με πολύ ενδιαφέρον και με σταθερή απόδοση. Είναι ακόμα σχετικά νέος, και επιπλέον δουλεύει σκληρά στους αγώνες, δίνει τα πάντα. Του επιρρίπτουμε ότι του λείπουν οι αριθμοί, αλλά κατά τη γνώμη μου βελτιώνεται σε αυτό και πλησιάζει το ιδανικό».
