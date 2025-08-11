Ολυμπιακός: Προς Αλ Καλίτζ ο Μασούρας, έτοιμος να παίξει ξανά μαζί με τον Φορτούνη

Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία στην οποία είναι προπονητής ο Γιώργος Δώνης έχει συμφωνήσει με τον διεθνή άσο και συνεχίζονται οι επαφές με τον Ολυμπιακό