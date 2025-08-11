Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ολυμπιακός: Προς Αλ Καλίτζ ο Μασούρας, έτοιμος να παίξει ξανά μαζί με τον Φορτούνη
Ολυμπιακός: Προς Αλ Καλίτζ ο Μασούρας, έτοιμος να παίξει ξανά μαζί με τον Φορτούνη
Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία στην οποία είναι προπονητής ο Γιώργος Δώνης έχει συμφωνήσει με τον διεθνή άσο και συνεχίζονται οι επαφές με τον Ολυμπιακό
Στην Αλ Καλίτζ όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Μασούρας.
Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στην οποία είναι προπονητής ο Γιώργος Δώνης και παίζει ο μέχρι πρότινος συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, ο Κώστας Φορτούνης.
Ο Γιώργος Μασούρας δεν είναι στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για θέση βασικού στον Ολυμπιακό και ο παίκτης επειδή θέλει να κρατήσει τη θέση του στην Εθνική Ελλάδα θέλει ομάδα που θα παίζει.
Οι δύο πλευρές δεσμεύονται με συμβόλαιο έως το 2027. Ο Ολυμπιακός και η Αλ Καλίτζ είναι σε επαφή και ψάχνουν τους καλύτερους όρους για την συμφωνία.
Ίσως να υπάρξει και δανεισμός με οψιόν αγοράς.
