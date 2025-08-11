Ολυμπιακός: Προς Αλ Καλίτζ ο Μασούρας, έτοιμος να παίξει ξανά μαζί με τον Φορτούνη
SPORTS
Ολυμπιακός Αλ Καλίτζ Γιώργος Μασούρας Κώστας Φορτούνης Γιώργος Δώνης

Ολυμπιακός: Προς Αλ Καλίτζ ο Μασούρας, έτοιμος να παίξει ξανά μαζί με τον Φορτούνη

Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία στην οποία είναι προπονητής ο Γιώργος Δώνης έχει συμφωνήσει με τον διεθνή άσο και συνεχίζονται οι επαφές με τον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Προς Αλ Καλίτζ ο Μασούρας, έτοιμος να παίξει ξανά μαζί με τον Φορτούνη
Στην Αλ Καλίτζ όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Μασούρας

Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στην  οποία είναι προπονητής ο Γιώργος Δώνης και παίζει ο μέχρι πρότινος συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, ο Κώστας Φορτούνης. 

Ο Γιώργος Μασούρας δεν είναι στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για θέση βασικού στον Ολυμπιακό και ο παίκτης επειδή θέλει να κρατήσει τη θέση του στην Εθνική Ελλάδα θέλει ομάδα που θα παίζει. 

Οι δύο πλευρές δεσμεύονται με συμβόλαιο έως το 2027. Ο Ολυμπιακός και η Αλ Καλίτζ είναι σε επαφή και ψάχνουν τους καλύτερους όρους για την συμφωνία. 

Ίσως να υπάρξει και δανεισμός με οψιόν αγοράς. 


Ειδήσεις σήμερα:

«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον

Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές

Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης