Άρης: Επέστρεψε ο Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ
SPORTS
Άρης Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ

Άρης: Επέστρεψε ο Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ

Ο Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ υπέγραψε έως το 2027

Άρης: Επέστρεψε ο Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ακόμη βήμα προς τη συμπλήρωση του ρόστερ για τη νέα περίοδο έκανε ο Άρης  ανακοινώνοντας την επιστροφή του Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ που υπέγραψε συμβόλαιο δύο χρόνων.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΡΗΣ 

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ έως το 2027.

Ο Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ είναι γεννηθείς στις 15/12/1996, στον Καναδά και με ύψος 1.87μ. αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Ο 29χρονος άσος επιστρέφει στην ομάδα μας, τη φανέλα της οποίας είχε φορέσει τη σεζόν 2022-23.

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ άρχισε ξεκίνησε την κολεγιακή πορεία του από το πανεπιστήμιο Mount St Mary’s. Η καλύτερη σεζόν του ήταν το 2026-17, όταν ως βασικό στέλεχος της ομάδας, μέτρησε 34,4 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής, με μ.ο. 15 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 1,6 κλεψίματα.

Στη συνέχεια μετακόμισε στο πανεπιστήμιο του Texas και το 2018-19 τον βρήκε στο φημισμένο UNLV (Nevada Las Vegas), όπου σε 19 αγώνες είχε 12,6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ και 1,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Το 2020-21 έκανε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του, με τον ΠΑΟΚ και το 2021-22 αγωνίστηκε στη Βουλγαρία για λογαριασμό της Lewski Sofia και στη συνέχεια της σεζόν υπέγραψε στον Απόλλωνα Πατρών, όπου μέτρησε 10.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 40% στο τρίποντο.

Μετά το ξεκίνημα της σεζόν 2022-23 φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΑΡΗ. Σε 24΄.2’’ λεπτά συμμετοχής, είχε 10.05 πόντους με 40% στο τρίποντο, 3.4 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 1.1 κλεψίματα ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2023 έμεινε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Περιστερίου, όπου μέτρησε 10.1 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Πέρυσι ξεκίνησε τη χρονιά στη Hapoel Holon (12.7 πόντοι, 3.7 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και προς το τέλος της σεζόν μεταπήδησε στην ιταλική Varese, όπου μέτρησε 12.1 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ.


Κλείσιμο
Ο ΑΡΗΣ καλωσορίζει τον Ελάιζα και πάλι στην οικογένειά του και του εύχεται ό,τι καλύτερο στη δεύτερη θητεία του στο «Nick Galis Hall».


Ειδήσεις σήμερα:

Λένα Σαμαρά: Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι χάρτες της «συγγένειας»: Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν το... ελληνικό DNA τους

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: «Τι συμφωνήσαμε με τον Μυστακίδη, τι ζητάμε από τον Σαββίδη»
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης